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Prisión para una mujer que estafó 4.630 euros a su compañera de trabajo asegurando falsamente que su hijo había muerto

La víctima descubrió las mentiras al ver en redes sociales que la estafadora estaba de vacaciones en Marbella. La Audiencia Provincial de Cantabria la ha condenado a año y medio de cárcel.

Imagen de archivo de una mujer hablando por teléfono

Imagen de archivo de una mujer hablando por teléfono Freepik

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Anna Martín
Publicado:

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y medio de prisión a una mujer que estafó 4.630 euros a una compañera de trabajo tras engañarla con distintas mentiras para conseguir dinero.

La mujer recurrió a distintas situaciones ficticias para convencer a su compañera de que necesitaba dinero con urgencia. Primero le contó que su hijo estaba enfermo en el extranjero y, posteriormente, que había muerto. También aseguró que se estaba divorciando y que sus cuentas permanecían bloqueadas.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, cuyo contenido ha sido difundido en una nota de prensa por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, considera a la mujer autora de un delito de estafa, "al no haber acreditado la veracidad de ninguna de las historias que utilizó para engañar a la víctima".

"Se valió de la amistad y relación profesional para pedir el dinero"

La condenada trabajó como profesora en dos colegios de Torrelavega durante los cursos 2022/2023 y 2023/2024. Según recoge la resolución, se valió de la "amistad y relación profesional" que mantenía con otra docente para contarle que necesitaba dinero "de forma urgente" y pedirle distintas cantidades.

La compañera confió en ella y llegó a entregarle dinero tanto en efectivo como a través de Bizum. Sin embargo, decidió denunciar los hechos después de comprobar en redes sociales que la acusada se encontraba de vacaciones en Marbella junto a su pareja.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación.

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