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Un grupo de manifestantes asaltan el campamento de los migrantes en la playa Benítez para quemarlo

Algunos vecinos de Ceuta, en una jornada marcada por las protestas, han irrumpido el campamento de la playa de Benítez, en el que se alojaban algunos de los migrantes, para quemarlo.

Un grupo de ceutíes asaltan el campamento de los migrantes para quemarlo

Los ceutíes asaltan el campamento de los migrantes para quemarlo | EFE

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Anna Martín
Publicado:

Un grupo de ceutíes han quemado algunas de las instalaciones improvisadas que numerosos migrantes habían levantado en la playa de Benítez de Ceuta.

Algunos de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio se habían instalado en chozas improvisadas en dicha playa. A pesar de que muchos de ellos fueron trasladados de la playa del Trampolín, donde anteriormente se resguardaban, al campamento de acogida temporal habilitado por el Gobierno.

La quema de algunas de estas construcciones se produce en una jornada marcada por las protestas de grupos de ceutíes contra la presencia de migrantes en la zona. Durante la tarde, algunos de ellos también bloquearon el paso de un convoy de Cruz Roja que se dirigía a repartir comida y agua a los migrantes en la playa del Trampolín.

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