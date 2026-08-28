Del tesoro de Villena a las monedas de Badajoz: tres robos perpetrados en cuatro meses podrían estar relacionados

En lo que llevamos de 2026 tres museos regionales españoles han perdido varios tesoros de valor incalculable. La primera ciudad que sufrió esta oleada de robos fue Badajoz, donde varios ladrones se llevaron el Tesoro de Villanueva compuesto por 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX. Esta colección se exponía de forma temporal en una de las salas cercanas al claustro y era la primera vez que se mostraba al público.

Los ladrones rompieron violentamente las vitrinas y se hicieron con todo el botín. La Junta de Extremadura aseguró que el museo cuenta con vigilancia "permanente".

Albacete también sufrió otro expolio en su museo. Cuatro encapuchados robaron 200 monedas de gran valor histórico en sólo minuto y medio. Los ladrones entraron al edificio tras destrozar una ventana y se dirigieron a la sala de Arqueología donde rompieron las vitrinas que protegían dos de las colecciones numismáticas más valiosas de todo el centro.

Los asaltantes actuaron con gran rapidez lo que impidió a la Policía y Guardia Civil capturarles a tiempo, por lo que consiguieron escapar con el botín.

La primera colección pertenece al Tesoro de la Calle del Horno y fue hallado en 1970. Está formada por 42 monedas de oro acuñadas entre los años 1775 y 1838 y probablemente ocultadas durante la Primera Guerra Carlista. La segunda colección está compuesta por 180 monedas de oro encontradas en Villamalea que datan entre 1850 y 1860, durante el reinado de Isabel II.

Varios vecinos declararon haber visto a cuatro personas encapuchadas escapar tras saltar la valla que rodea el museo y escapar en un coche. Durante la huida, algunas monedas quedaron esparcidas por el suelo.

Por último, el sucedido ayer mismo, el del Tesoro de Villena también de valor incalculable y con una antigüedad de aproximadamente 3.000 años.

El robo se realizó de madrugada, y también fueron tres personas encapuchadas. A las 5:16 de la madrugada se activó la alarma del polideportivo y minutos después, a las 5:30, cuando la Policía llegó, los ladrones ya habían robado el tesoro, porque se encontraron una de las cristaleras rotas.

Un vecino avisó a los agentes de que dos vehículos escaparon a toda velocidad por la A-31 y fue la directora del centro, Laura Hernández quien confirmó el robo de las piezas. Los investigadores y expertos aseguran que no era una réplica y que los ladrones se han llevado el tesoro original de la ciudad.

En estos momentos, el museo permanece acordonado mientras la Guardia Civil sigue con la investigación. Algunas fuentes apuntan a que este robo y los anteriores, podrían formar parte de la misma banda organizada que cuenta con un alto grado de planificación y que, habrían activado la alarma del polideportivo, situado en la otra punta de la ciudad, para generar una distracción.

En este sentido, la Europol ya venía advirtiendo de robos cada vez más violentos y que podrían tener relación con nuevas redes criminales. Los expertos aseguran que el objetivo principal de los asaltos es la fundición del oro. Además, opinan que sería imposible vender todas estas piezas porque están perfectamente catalogadas, también las monedas.

Esto abre también un debate, si los museos locales deberían exponer las piezas encontradas en sus localidades. El arqueólogo Héctor Arcusa opina que, si un museo no puede asegurar su seguridad, debería exponer una réplica. La Comunidad Autónoma de Aragón avisa de la precariedad de muchos museos y del poco dinero que reciben.