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Comidas en grupo para combatir la soledad no deseada: "El ingrediente principal es la compañía"

Una entidad de Ripollet promueve las comidas entre mayores para combatir la soledad no deseada

Comidas en compañía

Comidas en grupo para combatir la soledad no deseada | Antena 3 Noticias

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Marta Sasot
Marta Sasot
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Gloria tiene 77 años y es viuda. Un día por semana come en un restaurante de Ripollet en Barcelona junto a un grupo de mayores que al igual que ella están solos.

"Estoy deseando que llegue el martes para reunirse con ellos. Nos ponemos al día, nos contamos nuestras cosas y vuelvo a casa un poco mejor", relata a un equipo de Antena 3 Noticias.

Para combatir la soledad no deseada, las entidades Espai la Gresca y Populus Labora impulsan la iniciativa “comidas en compañía“. "El objetivo es que se creen vínculos y de aquí hagan nuevas amistades que puedan mantener y verse fuera”, explica Noelia López, coordinadora de Espai la Gresca. Los mayores tienen que inscribirse y realizar una entrevista previa. Varios días a la semana acuden a diferentes restaurantes adheridos donde comparten confidencias, ríen y hacen nuevas amistades.

Juan es otro de los vecinos que acude semanalmente. "Estamos solos y esto nos da un poquito de alas para estar más tranquilos", relata mientras cuenta chistes y hace reír al grupo. Jesús, por su parte, señala: "Paso mucho rato solito y esto es algo que nos hace mucho bien".

Crean amistades y combaten la soledad

Hoy disfrutan de un menú a base de ensalada de arroz con pimientos del piquilllo y chuletas de cerdo con verduras asadas, una propuesta equilibrada y variada cada semana. “Ponemos mucho pescado porque les viene muy bien, verduras.. intento cambiarlo", explica Lorena Bailón, propietaria del restaurante 'El cultural' de Ripollet.

Además, la comida no la sirven de forma individual si no que todo está dispuesto en bandejas por un motivo. “La ponemos así para que ellos se la sirvan e interactúen entre ellos", dice Noemí Morillas, coordinadora de Populus Labora.

Los mayores que se reúnen alrededor de la mesa explican que de aquí salen nuevas amistades con las que pueden después realizar actividades. El lema aquí es que el ingrediente principal no es la comida. Es la compañía.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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