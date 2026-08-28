La Policía Nacional investiga en Langreo (Asturias) la difusión de imágenes falsas de 15 jóvenes desnudas generadas por IA

La Policía Nacional ha abierto una investigación en Langreo (Asturias) sobre la creación y difusión de imágenes falsas generadas por Inteligencia Artificial. Por el momento, se ha identificado a 15 posibles víctimas, de las que 13 ya han denunciado.

El Grupo de Investigación de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio ha abierto una investigación que se inició tras seguir las pistas de una denuncia presentada por una de las víctimas, ya que se dio cuenta de la difusión de una imagen en la que aparecía desnuda, a pesar de que en la fotografía original estaba vestida. Tras seguir las pesquisas, llevaron a los agentes a comprobar que otras jóvenes podrían haber sido víctimas de esta creación.

Así era la creación y difusión de las imágenes

La investigación señala que el presunto autor obtenía las fotografías que las jóvenes ya habían publicado con anterioridad en sus redes sociales y las modificaba mediante herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes en las que aparecían desnudas. Después de este proceso, el montaje era difundido a través de un grupo de WhatsApp.

Las autoridades han conseguido identificar al culpable y los hechos han sido puestos a disposición judicial mediante las correspondientes diligencias policiales. Sin embargo, la investigación continúa abierta para conocer si existen más personas afectadas y esclarecer el alcance completo de la difusión de las imágenes.

Cómo actuar ante un caso así

Por su parte, la Policía Nacional ha recomendado extremar las precauciones con las fotos que se comparten en redes sociales, sobre todo las de índole personal, y revisar de manera periódica la configuración de privacidad de los perfiles para limitar el acceso de terceros a fotografías y otros contenidos.

Y también sugieren que no se contacte con la persona que difunde las imágenes manipuladas, ni compartirlas ni reenviarlas y, por el contrario, conservar las pruebas como capturas de pantalla, conversaciones o grupos en los que hayan sido difundidas.

A su vez, aconsejan comunicar cualquier indicio a la Policía Nacional y presentar la denuncia aunque se desconozca quién ha creado o difundido las imágenes.