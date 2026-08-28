El Centro Nacional de Desaparecidos busca a un hombre desaparecido desde hace un mes en Inca, Menorca

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado sobre la desaparición de un hombre en Inca que fue visto por última hace un mes, el 28 de julio. Según la información ofrecida en redes sociales por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, el hombre responde al nombre Antonio R.M.

Su aspecto

El hombre tiene 36 años y mide 1,70 metros de altura, con un peso de unos 85 kilos, según los datos del centro. Tiene los ojos marrones y el pelo negro. En caso de obtener información alguna sobre su paradero, puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062).

Encuentran a un español de los tres desaparecidos en la riada en Nepal

Sobre los españoles sin ser localizados en riada de Nepal, su Junta de Turismo ha informado este viernes de que los equipos de rescate han hallado a un ciudadano español de los tres que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación había considerado "desaparecidos" tras la riada en Nepal, en la frontera con China. Así lo refleja el último boletín publicado por la Junta de Turismo de Nepal pasadas las 14:30 horas de España, en el que las autoridades nepalíes revelaron que se han rescatado 121 turistas y 622 permanecían no localizados.

En el listado del citado boletín se aprecia que dos ciudadanos españoles continúan desaparecidos y uno ha sido rescatado. La riada de Nepal, originada por el colapso de un enorme glaciar, ha dejado cientos de muertos y otros cientos de desaparecidos.

Las tareas de emergencia se están viendo gravemente dificultadas por las consecuencias de las inundaciones. La ONU ha advertido de los problemas para acceder a algunas de las zonas más afectadas, después de que decenas de puentes y carreteras hayan permanecido destruidos o inutilizados.