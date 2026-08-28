España solicita a la UE refuerzos para gestionar la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno español ha solicitado a la Unión Europea un refuerzo de los medios destinados a gestionar la situación migratoria que continúa en Ceuta, tras la llegada irregular de personas registrada los días 30 y 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a la Comisión Europea la petición de ampliar la colaboración de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) en las tareas de identificación, triaje y posterior tramitación de los expedientes de las personas que todavía permanecen en la ciudad autónoma.

Prolongar la operación Minerva más allá del 2 de septiembre

En concreto, España pide prolongar la operación Minerva de Frontex más allá del 2 de septiembre, mientras continúe la gestión de la situación. También reclama la incorporación de 10 agentes adicionales para agilizar la recogida de información y la identificación de las personas que aún no han pasado por el procedimiento de triaje.

La Agencia Europea para el Asilo también tendría un papel destacado. Interior considera necesaria su colaboración en las entrevistas relacionadas con las solicitudes de protección internacional, así como la disponibilidad de intérpretes. Debido a las limitaciones de espacio existentes en Ceuta, parte de estas actuaciones podrían realizarse de forma telemática.

Una vez finalizados los procesos de identificación y, cuando corresponda, los procedimientos de asilo en frontera, España prevé solicitar a Frontex apoyo para determinados retornos, mediante los acuerdos y mecanismos de cooperación que la agencia mantiene con los países de origen.

El Ejecutivo también ha pedido que el buque oceánico Duque de Ahumada, de la Guardia Civil, permanezca en aguas españolas durante 2027. Asimismo, reclama mantener los servicios de vigilancia de EUROSUR, que permiten disponer de imágenes y datos para controlar zonas marítimas, costeras, portuarias y áreas próximas a la frontera con Marruecos.

Un refuerzo de la colaboración con Europol

En paralelo, España quiere reforzar la colaboración con Europol para combatir las redes dedicadas al tráfico de migrantes, y mejorar el intercambio de información y el análisis estratégico entre las fuerzas de seguridad españolas y la agencia europea.

La petición de refuerzos se suma a la solicitud de más de 32 millones de euros en ayudas de emergencia presentada por España el pasado 24 de agosto, con cargo a los fondos europeos destinados a Asilo, Migración e Integración y a la gestión de Fronteras y Visados.