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Expulsados a Marruecos once de los doce detenidos por la agresión a varios militares en Ceuta

El único arrestado que no ha sido expulsado se ha opuesto a la acusación y niega estar implicado en el ataque, por lo que permanece en prisión provisional.

Varios militares Regulares en Ceuta.

Expulsados a Marruecos once de los doce detenidos por la agresión a varios militares en Ceuta | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El Juzgado de lo Penal de Ceuta ha declarado la expulsión de España de once ciudadanos marroquíes detenidos por estar involucrados en el ataque de este jueves a una patrulla militar del Grupo de Regulares en la zona de Benzú, después de que aceptaran una condena de dos años de cárcel por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Según la sentencia dictada este viernes tras llegar a un acuerdo un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, esta pena ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante cinco años.

Los once condenados admitieron su participación en los hechos y se mostraron conformes con la pena propuesta por el Ministerio Público, lo que también evitó la celebración del juicio.

Según los hechos recogidos en la resolución judicial, los acusados formaban parte de un grupo de migrantes irregulares que se encontraba en las inmediaciones de Benzú y que supuestamente había preparado una acción contra los vehículos que transitaran por la zona. Finalmente, el objetivo del ataque fue una patrulla militar de Regulares.

En el ataque fueron lanzadas piedras contra el vehículo en el que circulaban los militares, dejando cuatro efectivos heridos de diversa consideración. Tras este incidente, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que logró el arresto de doce personas.

El otro acusado niega estar relacionado con la agresión

La situación procesal del duodécimo detenido se distingue de la del resto de implicados. El acusado rechazó el acuerdo planteado por la Fiscalía y negó haber participado en el ataque.

Durante su comparecencia judicial aseguró que estaba durmiendo en el momento en que se produjo la intervención policial y desvinculó completamente su presencia en la zona de los hechos investigados.

El juez, tras no estar conforme el acusado, ha decidido mantener su ingreso en prisión provisional mientras sigue la tramitación del procedimiento penal y se establece la fecha para la celebración del juicio correspondiente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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