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Helena Arias, profesora en Ceuta: "La imagen que se les quedará a los alumnos es entrar a un instituto entre dos señores armados"

Educación ha confirmado el inicio de las clases en Ceuta el 8 de septiembre.

Helena Arias, profesora en Ceuta

Entrevista a una madre y a una profesora de Ceuta | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Una de las incógnitas que surgen ahora con la crisis migratoria en Ceuta es cómo será la vuelta al colegio y a los institutos de los menores de la ciudad autónoma. El Ministerio de Educación ha anunciado un dispositivo especial, pero muchos padres se sienten inseguros e incluso se les ha pasado por la cabeza no llevar a sus hijos a clase el próximo 8 de septiembre, fecha en la que comienzo la actividad lectiva. En las Noticias de la Mañana abordamos la situación conociendo la opinión de Miriam Fedal, vecina de Ceuta con cuatro hijas, y la de la profesora Helena Arias.

Miriam nos explica que tiene "mucho miedo de que empiece el colegio", ya que no tienen "ninguna seguridad". Esta madre se muestra muy tajante señalando que "nos han quitado todos los derechos". A lo que más teme es a la entrada y salida de sus hijas del colegio, pues no sienten seguridad ni en el transporte público: "es inviable, no garantiza la seguridad, los autobuses van llenos de inmigrantes".

Esta vecina de Ceuta sostiene que tampoco se pueden permitir no llevar a los menores al colegio, ya que "la mayoría trabajamos" y la organización es imposible.

Las clases comienzan el 8 de septiembre

Por su parte, la profesora Helena Arias cree que hay que "revisar la situación" porque "en principio no hay ningún protocolo ni nos han dado información y el colegio empieza".

Helena tiene miedo a "que tengamos una desgracia, un susto y que esto nos deje una huella a todos". Insiste mucho en "la imagen que se les va a quedar a los alumnos va a ser entrar a un instituto entre dos señores armados", algo que los alumnos no pueden "asumir".

Educacón ha confirmado el inicio de las clases

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha confirmado que el curso escolar en Ceuta comenzará el 8 de septiembre, tal y como estaba previsto, además de la presencia de agentes de seguridad con el fin de proporcionar "la atención de seguridad necesaria".

Acerca de esa seguridad en los centros escolares, el secretario de Estado ha asegurado que habrá "presencia uniformada" en las inmediaciones de los centros, así como en las rutas escolares, en las paradas de los autobuses, en los horarios de entrada y salida de los colegios, además de en los momentos de recreo y por las tardes. "La presencia uniformada va a estar y va a atenderse con el personal adecuado", sostuvo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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