Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida

Los Bomberos desplazaron un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida

Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida Bombers

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

Este viernes ha muerto un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la zona del Estany Gémena de Dalt, en la Vall de Boí, en Lleida.

A las 12:47 horas los efectivos de emergencias recibieron el aviso de un excursionista que alertaba de que su compañero se había caído por una pendiente hasta una zona de difícil acceso y que no contestaba, según han informado los Bomberos.

Los Bomberos desplazaron un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos al lugar de los hechos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Ambos localizaron el cuerpo del excursionista fallecido a las 13:18 horas, tal y como ha certificado el médico del SEM.

Por su parte, los Bomberos se han quedado en la zona custodiando a la víctima mientras se trasladaba a su compañero hasta Pont de Suert (Lleida), donde ha recibido atención psicológica del SEM.

De momento, los agentes no han dado más detalles sobre la identidad del fallecido y tampoco han dado a conocer las causas de su muerte. Lo único que se sabe es que el excursionista había caído en una zona de muy difícil acceso y que, al llamarle por su nombre para conocer si se encontraba en buen estado, no contestaba.

A pesar de que los servicios de emergencia hicieron todo lo posible por salvarle la vida, el golpe fue tan fuerte que murió casi en el acto. Sin embargo, para conocer los motivos de la muerte del montañista, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación.

Noticias de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Policía Nacional

La Policía Nacional investiga en Langreo (Asturias) la difusión de imágenes falsas de 15 jóvenes desnudas generadas por IA

Imagen de archivo de una mujer hablando por teléfono

Prisión para una mujer que estafó 4.630 euros a su compañera de trabajo asegurando falsamente que su hijo había muerto

Varios militares Regulares en Ceuta.

Expulsados a Marruecos once de los doce detenidos por la agresión a varios militares en Ceuta

Tesoro de Villena
Robo en Villena

Del tesoro de Villena a las monedas de Badajoz: tres robos perpetrados en cuatro meses podrían estar relacionados

Imagen de la Policía Local de Cádiz
Suceso

Un brutal accidente entre un patinete eléctrico y un coche deja una persona muerta de 21 años en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida
Suceso

Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida

Los Bomberos desplazaron un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El hombre desaparecido.
Desaparecido Menorca

El Centro Nacional de Desaparecidos busca a un hombre desaparecido desde hace un mes en Inca, Menorca

El hombre tiene 36 años y mide 1,70 metros de altura. Sus ojos marrones y tiene el pelo negro.

Comidas en compañía

Comidas en grupo para combatir la soledad no deseada: "El ingrediente principal es la compañía"

Imagen de la cámara de vigilancia del bazar donde se ha producido el robo

Un comerciante resulta herido durante un atraco a punta de pistola en Los Palacios

Hospital Burgos

Investigan una presunta agresión sexual entre menores de 14 y 11 años en un piso tutelado en Burgos

Publicidad