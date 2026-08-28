Muere un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la Vall de Boí, Lleida

Este viernes ha muerto un excursionista de 26 años al caer por una pendiente en la zona del Estany Gémena de Dalt, en la Vall de Boí, en Lleida.

A las 12:47 horas los efectivos de emergencias recibieron el aviso de un excursionista que alertaba de que su compañero se había caído por una pendiente hasta una zona de difícil acceso y que no contestaba, según han informado los Bomberos.

Los Bomberos desplazaron un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos al lugar de los hechos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Ambos localizaron el cuerpo del excursionista fallecido a las 13:18 horas, tal y como ha certificado el médico del SEM.

Por su parte, los Bomberos se han quedado en la zona custodiando a la víctima mientras se trasladaba a su compañero hasta Pont de Suert (Lleida), donde ha recibido atención psicológica del SEM.

De momento, los agentes no han dado más detalles sobre la identidad del fallecido y tampoco han dado a conocer las causas de su muerte. Lo único que se sabe es que el excursionista había caído en una zona de muy difícil acceso y que, al llamarle por su nombre para conocer si se encontraba en buen estado, no contestaba.

A pesar de que los servicios de emergencia hicieron todo lo posible por salvarle la vida, el golpe fue tan fuerte que murió casi en el acto. Sin embargo, para conocer los motivos de la muerte del montañista, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación.