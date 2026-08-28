Un brutal accidente entre un patinete eléctrico y un coche deja una persona muerta de 21 años en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Pasada media hora de la medianoche de este viernes, un joven ha muerto a los 21 años en un accidente de tráfico en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), según han informado fuentes del servicio de Emergencias.

El siniestro se originó en la avenida de Bajo de Guía cuando un patinete, en el que circulaba la víctima mortal junto a otra persona, colisionó contra un coche que salía de una intersección. El servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas y, acto seguido, agentes de la Policía Local y un equipo sanitario, que no pudo hacer nada por el joven, se trasladaron hasta la zona.

Los efectivos que se desplazaron para recabar información identificaron tanto al conductor del turismo como a la persona fallecida, y pusieron el suceso en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº2 de Sanlúcar, que ya está a la espera de recibir el atestado por parte del cuerpo de la Policía Local.

El suceso tuvo lugar en una carretera que recibe numerosas críticas debido a la velocidad a la que circulan los vehículos, y los vecinos han hecho una reivindicación para que se coloquen badenes en esta vía. Por su parte, según informa lavozdelsur.es la otra ocupante del patinete eléctrico ha sido trasladada al hospital.

La investigación continúa abierta para conocer las causas del accidente.