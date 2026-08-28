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Un comerciante resulta herido durante un atraco a punta de pistola en Los Palacios

El responsable del establecimiento se enfrentó a los atracadores tras irrumpir estos en el local a plena luz del día con un arma de fuego.

Imagen de la cámara de vigilancia del bazar donde se ha producido el robo

Imagen de la cámara de vigilancia del bazar donde se ha producido el robo @LASEVILLAENFURECIDA

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Pilar Lombardo
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El asalto se ha producido este miércoles a plena luz del día, alrededor de las 17:10 horas, en un bazar de la calle Real del municipio sevillano. Dos ladrones accedieron al establecimiento con la intención de hacerse con el dinero de la caja. Ambos llevaban el rostro cubierto, uno de ellos encapuchado y con guantes, el otro en cambio utilizó un casco de motocicleta para evitar ser identificado.

Durante el robo, los asaltantes a punta de pistola intentaron intimidar al responsable del comercio. Pero el nivel de tensión aumentó en el momento en el que el trabajador se intentó enfrentar a ellos para evitar que se llevaran el dinero. El forcejeo terminó con el comerciante herido de carácter leve. Además, los asaltantes ocasionaron diversos desperfectos en el local antes de abandonarlo.

Finalmente, consiguieron hacerse con una cantidad de dinero en efectivo y escaparon del lugar. Una familiar del propietario se encontraba también en el interior del negocio cuando se produjo el atraco y presenció lo sucedido. Parte de la secuencia quedó registrada en un vídeo por las cámaras de seguridad, el cual ha circulado rápidamente por las redes sociales.

En las imágenes se observa perfectamente el momento en el que el comerciante intentó plantar cara a los delincuentes mientras uno de ellos porta lo que aparenta ser un arma de fuego. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y trabaja para determinar la identidad de los autores. Por el momento, la investigación permanece abierta y se analizan las circunstancias del robo, así como las imágenes disponibles que puedan ayudar a localizar a los responsables.

Los agentes deberán esclarecer también el recorrido seguido por los sospechosos tras abandonar el establecimiento y determinar si podrían estar relacionados con otros hechos similares cometidos recientemente en Los Palacios o en municipios próximos.

Noticias de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

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