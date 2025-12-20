Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere atropellada una joven de 20 años que circulaba en patinete en Barcelona

Los hechos han tenido lugar poco antes del mediodía de este sábado, en San Cugat del Vallès. Los equipos sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida a la joven.

Foto de un patinete el&eacute;ctrico

Foto de un patinete eléctricoFREEPIC

Marta Alarcón García
Publicado:

Este sábado, una joven de 20 años que circulaba en patinete eléctrico ha fallecido tras ser atropellada por un coche en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Los hechos han tenido lugar poco antes del mediodía, en la calle Verdi de esta localidad, por causas que todavía se están investigando.

Según han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat a la agencia EFE, el aviso del atropello se recibió a las 11:57 horas, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente varios servicios de emergencia, entre ellos tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cinco ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Cuando han llegado los equipos sanitarios al lugar del accidente han intentado reanimar a la joven durante varios minutos, pero finalmente no han podido hacer nada por salvarle la vida y han tenido que confirmar su fallecimiento en el mismo lugar del accidente. La zona ha sido acordonada, mientras los servicios de emergencia trabajaban y se realizaban las primeras actuaciones policiales, lo que ha provocado momentos puntuales de tráfico.

La Policía Local de Sant Cugat del Vallès ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello y determinar las posibles responsabilidades. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el conductor del vehículo implicado, ni sobre la dinámica del siniestro.

Este suceso vuelve a poner el foco en la seguridad vial y en la convivencia entre vehículos, peatones y usuarios de patinetes eléctricos, un medio de transporte cada vez más habitual en entornos urbanos. En los últimos años, las administraciones locales han insistido en la necesidad de extremar la precaución y respetar la normativa para reducir el número de accidentes graves.

Otros casos similares

El mes pasado, un joven de 18 años perdía la vida en Toledo tras ser atropellado por un turismo cuando circulaba en un patinete eléctrico junto a una mujer.

Los hechos ocurrían en el kilómetro 1 de la carretera TO-23, que conecta los barrios de Santa Bárbara y el Polígono. Y hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia de urgencias. Al llegar, los sanitarios encontraron al joven gravemente herido como consecuencia del impacto con el vehículo. Aunque se le practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La otra ocupante del patinete, una mujer de la que no se ha hecho pública su edad, resultaba ilesa, según informaban fuentes del dispositivo de emergencias. La mujer fue atendida en el lugar del accidente y, aunque se encontraba muy afectada emocionalmente por lo ocurrido, no presentaba daños físicos aparentes, por lo que no necesitó traslado al hospital.

