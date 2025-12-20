Noticias de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025

Las acusaciones de pucherazo y los reproches entre candidatos en la jornada de reflexión en Extremadura, el ingreso en prisión revisable de un policía tras matar a una anciana a la que intentó asesinar días antes o los nuevos datos revelados por el Departamento de Justicia acerca del caso Epstein, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025.

Acusaciones de "pucherazo" y reproches entre candidatos: así comienza la jornada de reflexión en Extremadura

El adelanto electoral y una campaña poco habitual han convertido las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura en un proceso muy tensionado, marcado por la polarización, los reproches entre partidos y varias polémicas en los últimos días. Sin coincidir con otros comicios y en fechas navideñas, casi 891.000 ciudadanos están llamados a elegir a los 65 diputados del Parlamento regional, con 11 candidaturas en liza y cerca de 27.000 nuevos votantes. La mayoría del electorado se concentra en Badajoz, seguida de Cáceres.

La campaña se ha centrado en movilizar a los indecisos, que podrían ser decisivos tras el empate técnico de las anteriores elecciones. El PP, con María Guardiola como candidata a la reelección, el PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, y Vox, con Óscar Fernández Calle, han protagonizado una contienda especialmente crispada.

El PP ha denunciado el robo de papeletas en Correos como un ataque a la democracia; el PSOE ha afrontado la campaña condicionada por el procesamiento de su candidato; y Vox ha apostado por un discurso duro contra el bipartidismo, centrado en el campo, la energía nuclear, la vivienda y la inmigración.

Prisión permanente revisable para un policía local por matar a una anciana tirándola por las escaleras tras intentar asesinarla días antes

Un policía local de Madrid fue condenado por planear y ejecutar el asesinato de una mujer de 83 años con el objetivo de quedarse con su herencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha agravado la sentencia inicial de más de 39 años de prisión y la ha elevado a prisión permanente revisable, al considerar probada la especial vulnerabilidad de la víctima y la existencia de un plan premeditado.

Los hechos comenzaron en 2023, cuando el agente provocó de forma intencionada un accidente de tráfico para matar a la anciana. Aunque ella sobrevivió, quedó con graves secuelas físicas. Veinte días después, el acusado acudió a su vivienda y la empujó por las escaleras, causándole la muerte mientras se encontraba sola.

El tribunal ha revisado la condena impuesta por la Audiencia Provincial, endureciendo la pena por asesinato y ampliando la correspondiente a los delitos de falsedad documental, además de fijar una indemnización superior a 557.000 euros para la hija de la víctima. Los jueces destacan como agravantes la edad, el delicado estado de salud de la mujer, el ataque por sorpresa y la superioridad física y profesional del acusado.

La sentencia también anula el testamento y los documentos notariales falsificados con los que el policía intentó controlar el patrimonio de la víctima, mantiene la absolución de su exmujer y rechaza íntegramente el recurso del condenado. Se trata de uno de los pocos casos en Madrid en los que se impone prisión permanente revisable por el asesinato de una persona especialmente vulnerable.

El Departamento de Justicia publica la 'Biblioteca Epstein': fiestas con Michael Jackson o Mick Jagger y Bill Clinton en un jacuzzi

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a difundir parte de los archivos del caso Jeffrey Epstein, en cumplimiento de una ley del Congreso que obliga a hacer públicos todos los documentos relacionados con la red de explotación sexual del magnate. Se trata de cientos de materiales que incluyen declaraciones ante el gran jurado, entrevistas a antiguos empleados, datos sobre viajes, artículos de prensa, así como fotografías y vídeos de personas del entorno de Epstein y de su exnovia, Ghislaine Maxwell.

En la primera tanda de documentos destacan imágenes de figuras conocidas como el expresidente Bill Clinton, Michael Jackson o Mick Jagger. Algunas fotografías muestran a Clinton junto a Epstein o en encuentros sociales, lo que ha generado una fuerte reacción pública y comentarios desde la Casa Blanca. También aparecen imágenes en las que, según medios británicos, podría identificarse a Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en un contexto social vinculado al círculo de Epstein.

La publicación parcial de los archivos ha provocado malestar en el Congreso, ya que varios legisladores consideran que el Departamento de Justicia está incumpliendo tanto el espíritu como la letra de la ley al difundir la información por fases. Tanto congresistas republicanos como demócratas han criticado esta actuación y han acusado al organismo de falta de transparencia.

El caso sigue siendo delicado para Donald Trump, presidente estadounidense, ya que existen referencias a su relación pasada con Epstein, aunque por ahora son limitadas en los documentos publicados. Entre ellas figura una demanda judicial en la que se le menciona en un presunto encuentro ocurrido en los años noventa, extremo que continúa generando controversia a medida que se conocen nuevos archivos.

