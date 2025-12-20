Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre y dos personas resultan intoxicadas en un incendio en Córdoba

Los hechos han ocurrido en una casa de campo en la localidad de Aguilar de la Frontera, que ha quedado inhabitable.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.

Marta Alarcón García
Publicado:

Este sábado, un hombre de 62 años ha perdido la vida y otras dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo, como consecuencias de un incendio registrado en una vivienda situada en el término municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba), según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió poco después de las 7:30 horas de la mañana de este sábado, cuando una llamada alertó de que una casa de campo estaba ardiendo a la altura de la carretera A-304, y de que podría haber una persona atrapada en su interior. Ante la gravedad de la situación, desde el 112 activaron un amplio dispositivo de emergencia.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años, que fue rescatado del interior de la casa una vez controladas las llamas. Además otras dos personas, una mujer de 73 años y un hombre de 80, sufrieron intoxicación por inhalación de humo y tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. Ambos fueron evacuados posteriormente al hospital de Montilla para una evaluación médica más exhaustiva.

Como consecuencia del incendio, la vivienda ha quedado totalmente calcinada y ha sido declarada inhabitable. Según han indicado los bomberos, la familia afectada tendrá que ser realojada en otro lugar, mientras se evalúan los daños y se esclarecen las causas del suceso.

Hasta el lugar del suceso, se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Puente Genil, sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Las autoridades han iniciado las correspondientes investigaciones para determinar el origen del incendio, al tiempo que han recordado la importancia de extremar las precauciones en el uso de sistemas de calefacción y aparatos eléctricos, especialmente durante los meses de invierno.

Otros casos similares

Hace una semana ocurría un caso similar en Mondéjar, Guadalajara, donde un hombre perdía la vida y otro resultaba herido grave a causa de un incendio en un vivienda.

Los hechos ocurrían a las 3:45 horas de la madrugada, en una vivienda de tres plantas en la calle Solana Alta en Mondéjar, cuando se originaba un incendio dejando un muerto y seis heridos, por inhalación de humo.

Los bomberos de Azuqueca de Henares se desplazaban hasta el lugar de los hechos y daban por extendido el incendio, y la casa por inhabitable.

Un hombre de 72 años muere en un incendio en Barcelona

En la noche de este jueves, un varón de 72 años perdía la vida a causa de un incendio en un piso de L' Hospitalet de Llobregat. El suceso tenía lugar en el noveno piso de una vivienda de doce plantas, provocando la rotura de la fachada.

Dentro de la vivienda, los bomberos localizaron a un hombre inconsciente que trasladaron de urgencia hasta el exterior de la vivienda para que fuera atendido por los sanitarios. Sin embargo, tras practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar al varón, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

