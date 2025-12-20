Prisión provisional para una madre de Valdeorras acusada de agredir sexualmente a sus hijas, grabar los abusos y vender las imágenes

Ambos fueron detenidos el pasado 15 de diciembre en el marco de una operación de la Guardia Civil que investiga la presunta comisión de abusos sexuales contra dos menores de edad.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense y bautizada como operación Leno OU, permitió vincular los hechos con los dos arrestados, localizados en distintos puntos de Galicia. El hombre fue detenido en la ciudad de A Coruña, mientras que la mujer fue arrestada en la comarca de Valdeorras, donde, según las pesquisas, se habrían producido las agresiones sexuales.

De acuerdo con la investigación policial, la mujer detenida es la madre de las dos víctimas, ambas menores de 12 años. Los agentes sostienen que fue ella quien inició las agresiones sexuales y quien grabó los hechos. Posteriormente, habría enviado las imágenes al otro detenido con el objetivo de obtener un beneficio económico por su distribución.

El hombre arrestado en A Coruña habría recibido ese material audiovisual y, según la Guardia Civil, no se limitó a su posesión. La investigación indica que llegó a desplazarse hasta la comarca de Valdeorras para participar directamente en las agresiones sexuales contra las menores.

Tras las detenciones, ambos fueron puestos a disposición judicial. Después de tomarles declaración, el juez instructor acordó el ingreso en prisión provisional sin fianza para los dos acusados y ambos han ingresado en el centro penitenciario de O Pereiro, en Ourense, mientras continúa la instrucción del caso. Una medida que responde a la gravedad de los delitos investigados y al riesgo de reiteración delictiva, según fuentes judiciales.

La causa permanece bajo secreto en algunos de sus extremos mientras se practican nuevas diligencias

La investigación se inició a partir de indicios relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, lo que permitió a los agentes identificar a los presuntos responsables y reconstruir la relación entre ambos. Según fuentes próximas al caso, el trabajo policial se centró tanto en el análisis del material intervenido como en el rastreo de las comunicaciones mantenidas entre los detenidos.

Las dos menores han quedado, de forma provisional, bajo el cuidado de familiares, y se encuentran protegidas por los protocolos habituales de atención a víctimas de violencia sexual infantil. Fuentes cercanas a la investigación subrayan que la prioridad en este tipo de casos es garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas durante todo el proceso judicial.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y de los mecanismos de detección del material de explotación sexual infantil en internet. La operación continúa abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

