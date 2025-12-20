Roba la identidad a su primo en un control policial para evitar entrar en prisión en Palma de Mallorca

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito de falsedad documental, por usurpación del estado civil, después de que intentara hacerse pasar por su primo para ocultar que tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, alrededor de las 11:20 horas, en la carretera mallorquina de Valldemossa, cuando una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad dio el alto a un vehículo al comprobar que carecía de seguro e ITV en vigor.

El conductor, de nacionalidad rumana, aseguró que no llevaba documentación y facilitó verbalmente la identidad de su primo. Sin embargo, durante el registro del vehículo, los agentes encontraron una tarjeta del TIB (Transporte Islas Baleares) y un documento de identidad rumano, cuyas fotografías coincidían con su apariencia.

Asimismo, localizaron una requisitoria judicial de detención e ingreso en prisión por quebrantamiento de condena a su nombre. Tras insistir los agentes, el conductor admitió finalmente su verdadera identidad y confesó que había mentido porque no tenía permiso de conducir.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se confirmó que la orden judicial seguía en vigor. El vehículo fue retirado al depósito municipal y la Sala de Atestados de la Policía Local remitió las diligencias al juzgado de instrucción.

Cuatro detenidos por hacerse pasar por operarios del gas para estafar y robar a ancianos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas que se hacían pasar por falsos operarios del gas para estafar y robar a gente de edad avanzada, en algunos casos, con patología cognitiva, lo cual incrementa su vulnerabilidad.

Según informa la policía autonómica catalana en un comunicado, a los cuatro detenidos, tres hombres de nacionalidad española y una mujer de origen georgiano, se les relaciona con 21 hechos, entre estafas, hurtos, robos y falsificación de documento mercantil.

En cuanto al modus operandi, los detenidos, de edades comprendidas, entre los 34 y los 38 años, seleccionaban siempre víctimas de edad avanzada que vivían solas y, en ocasiones, con patologías cognitivas como alzheimer o parkinson. Una vez dentro del domicilio, estafaban a sus víctimas después de simular revisiones del gas e intentaban robarles objetos de valor, sobre todo, joyas y dinero.

Los integrantes del grupo actuaban siempre de la misma manera y se repartían los roles delictivos, de manera que la mujer detenida hacía las funciones de operadora telefónica y concertaba citas con las víctimas simulando que trabajaba para alguna empresa de suministros con el pretexto de hacer las revisiones de mantenimiento periódicas.