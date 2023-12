Un preso tira al suelo a una agente, le rompe un diente y le arranca un mechón de pelo en Barcelona

Una funcionaria ha sufrido la agresión de un prisionero de la cárcel Lledoners, en Barcelona, cuando se le estaba realizando un cacheo. El preso le ha golpeado la cara, ha tirado al sueño, le ha roto un diente y le ha arrancado un mechón de pelo, denuncia el sindicato CSIF.

Una agresión que ocurría este jueves a primera hora de la mañana, sobre las 09.30 horas, cuando dos presos del módulo seis de la cárcel se han peleado y los funcionarios han pedido refuerzos para separarles, cuenta el CSIF.

Los agentes han cacheado a los internos tras la pelea para comprobar que no llevaban ningún objeto. Ha sido en ese momento cuando uno de ellos ha cogido por los pelos a una jefa de unidad y la ha tirado al suelo, golpeándola y rompiéndole un diente, al grito de "maricona de mierda, a mi no me pone la mano encima una maricona como tu".

La mujer agredida ha tenido que ser atendida en la mutua tras el incidente y fuentes de la conselleria de Justicia de la Generalitat consultadas por 'EFE' aseguran que se encuentra bien, a pesar de los golpes sufridos y el susto.

Además, el sindicato ha denunciado que en la cárcel de Lledoners se están produciendo incidentes "muy graves" durante los últimos meses.