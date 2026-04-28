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El presidente de Renfe dice que su compañía es "una víctima más" del accidente de Adamuz y de Gelida

Este martes ha comparecido el presidente de Renfe en el Congreso. Ha eximido responsabilidades y asegura que "Renfe no solo ha estado al lado de las víctimas, sino que lo va a seguir estando".

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia

El presidente de Renfe dice que su compañía es "una víctima más" del accidente de Adamuz y de Gelida | Europa Press

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Paula Hidalgo
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Hoy se cumplen 100 días desde el terrible accidente de Adamuz que dejó 46 víctimas mortales. Y este mismo martes la Guardia Civil ha hecho público su informe sobre aquel siniestro. Descartan anomalías en los dos trenes implicados, lo que lleva a que la causa del descarrilamiento del Iryo fue "la rotura del carril".

También hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Dice que tanto él como la compañía son "una víctima más de los accidentes de Córdoba y Barcelona". Ha acudido al Congreso por iniciativa propia, y aunque ha reconocido deficiencias en el servicio de Rodalíes de Cataluña, defiende la respuesta que la compañía ha dado a esta crisis, y con esta experiencia buscarán mejoras en los procedimientos: "Renfe no solo ha estado al lado de las víctimas, sino que lo va a seguir estando", ha asegurado.

El medio de transporte más seguro

El presidente ha pedido que sigan confiando en Renfe y en el tren español porque insiste en que es uno de los mejores del mundo. Ha subrayado que el ferrocarril es un medio de transporte seguro, "quizá el que más", y aunque "los accidentes ocurren, eso no quiere decir que la seguridad, que es irrenunciable, esté comprometida de ninguna manera".

Fernández Heredia ha lamentado las acusaciones que han recibido tanto él como la compañía: "Decir que yo o Renfe somos cómplices del accidente... es de una bajeza y de una catadura moral miserable". Sin embargo, desde Vox y el Partido Popular siguen exigiendo que se asuman responsabilidades por una "gestión negligente" y acusan al presidente de Renfe de asumir una "actitud cobarde y antidemocrática".

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