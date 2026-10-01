El desabastecimiento de medicamentos preocupa a las usuarias de terapia hormonal: "La calidad de vida empeora"

Entrar en la farmacia en busca del tratamiento habitual y salir con las manos vacías se ha convertido en una escena más cotidiana de lo esperable para miles de mujeres en toda España. Lo que comenzó como un problema puntual de suministro de un fármaco empleado en la terapia hormonal sustitutiva ha acabado derivando en una especie de reacción en cadena.

En un primer momento fue el espray de estradiol el que empezó a escasear pero, ante su falta, muchas usuarias tuvieron que optar por otras presentaciones como parches o cápsulas, que han visto también mermadas sus existencias ante la avalancha. "Llevamos unos meses ya notando este desabastecimiento", nos explica Blanca González, farmacéutica y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC). «Al principio era el espray. Teníamos que decirles a las usuarias que hablasen con sus médicos para que les cambiasen el medicamento porque son presentaciones distintas y nosotros no podemos dar otro, tiene que venir recetado», relata esta farmacéutica.

Entonces empezó a notarse la escasez en los demás fármacos de terapia hormonal sustitutiva: "Es lo que llamamos efecto dominó. La planificación se hace con un año de margen, o incluso más, por lo que si de repente se incrementa el consumo de un medicamento porque falta otro, también se resienten sus reservas".

"No son solo sofocos: insomnio, sudoración nocturna, cambios bruscos de humor..."

Para algunos de estos fármacos el restablecimiento del suministro se prevé para finales de noviembre, pero los profesionales advierten de que la normalización en las estanterías de las boticas no será inmediata. «La experiencia nos dice que desde que se empieza a suministrar de nuevo hasta que volvemos a disponer de él de manera normal pasa un tiempo. Nosotros no queremos enviar un mensaje equivocado, posiblemente haya que esperar más, así que ante la duda hay que acudir a consulta y que el doctor o doctora nos oriente sobre cuál es la mejor manera de proceder en nuestro caso concreto», expone esta profesional.

Síntomas como insomnio grave, sudoración nocturna, sequedad vaginal, irritabilidad y cambios bruscos de humor son el día a día para muchas mujeres que, sin estas terapias, ven truncada la mejora de su calidad de vida.

"Desde fuera, se puede pensar que se trata simplemente de aliviar los sofocos, pero estamos hablando de situaciones que van mucho más allá y alteran por completo el día a día de las mujeres", explica Blanca González. «Hasta hace poco se hablaba bastante menos de menopausia y perimenopausia, las mujeres asumían que tenían que vivir con estos síntomas. Ahora, por suerte, se está tomando conciencia de que, como con otros procesos fisiológicos, se puede tratar para llevarlo mejor».

Este desabastecimiento de los fármacos destinados a la terapia hormonal sustitutiva afecta también a personas en procesos de afirmación de género. En estos casos, la interrupción del tratamiento hormonal frena procesos físicos acordes con su identidad, por lo que entra en juego otro elemento muy importante: la salud mental. «Hay pacientes que se empezaban a sentir bien y que de pronto pierden ese equilibrio; son situaciones muy complejas». Por ello, desde las farmacias intentan llevarlo lo mejor posible e informar a sus pacientes de lo que ocurre con la mayor antelación: “Para nosotros no son un número. Conocemos a nuestras pacientes, sabemos que van a necesitar su tratamiento, tratamos de conseguir alguna caja como podemos pero, sobre todo, intentamos informar con margen porque llega un momento en el que ya se nos acaban las opciones”.