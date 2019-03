Policías antidisturbios evitan que más de cien personas paralicen un desahucio

Unos veinte antidisturbios acordonaron la calle Soria de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde estaba previsto que se realizara un desahucio. El desalojo se produjo sin mayores incidentes, aparte de algunos gritos de protesta.

El día anterior ya se había producido el desahucio de otro piso situado en la misma calle. Hoy medio centenar de personas pertenecientes a la Plataforma antidesahucios esperaban sentados en el portal de la casa la llegada de los agentes judiciales y las fuerzas policiales.

Los antidisturbios despejaron la calle por la fuerza y, aparte de algunos gritos de protesta, no se produjeron mayores incidentes. Toda la actuación policial fue grabada por un equipo de Espejo Público.



La Policía Nacional detuvo a una persona que trataba de impedir el desahucio, según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



Esta persona fue detenida sobre las 10.20 horas por un delito de resistencia y desobediencia cuando permanecía a las puertas de la vivienda sobre la que pesaba una orden de desahucio para este jueves, con la consiguiente movilización 'indignada' convocada para esta mañana.



La Policía señaló que se trata de un "caso aislado", ya que este hombre "se ha manifestado un poco más violento", y ha aseverado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazados hasta la zona no han cargado contra los manifestantes.



No obstante, según aseguró el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Chema Ruiz, el dispositivo policial para este jueves era "el doble" que el del miércoles, cuando también había programada otra orden de desahucio en la misma calle.



En conversaciones con los mandos policiales desplazados hasta la calle Soria, Ruiz comunicó a los agentes que su intención era esperar a la llegada de la comisión judicial encargada del desahucio para hablar con ella.



Sin embargo, tal y como ha asegurado, el mando policial le transmitió que tenían "órdenes expresas del Juzgado" de que tenían que desalojar a las personas que permanecían en la puerta de la vivienda "por las buenas o por las malas".



Asimismo, aseguró que la Policía procedió a tomar la identificación a todas las personas presentes en la protesta y que les han "amenazado" con una sanción administrativa.