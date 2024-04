Encuentran al bebé de 8 meses que su madre abandonó a cambio de unas cervezas

La realidad nunca dejará de superar a la ficción, por triste o indignante que esta parezca. En la localidad de Iquitos (en la región de Loreto, en Perú), una noticia ha sacudido a su comunidad. Allí, una joven madre de apenas 17 años, mientras desempeñaba su trabajo en un bar, tomó una decisión desesperada y difícil de entender: intercambiar a su bebé de tan solo 8 meses a cambio de unas cervezas.

Según han informado medios locales, el bebé habría sido entregado por su madre a modo de 'empeño' a una vecina que le habría dado a cambio unas cervezas. Por suerte, no ha habido que lamentar ninguna tragedia y el recién nacido ya se encuentra bajo la protección de los agentes de la División de Inteligencia Criminal, según ha comunicado la Policía Nacional (PNP).

Gregorio Conde Cárdenas, jefe del departamento de investigación criminal de la PNP en Iquitos, ha explicado que el bebé fue entregado por la ciudadana Mélida Tuanama, quien, tras acudir a la comisaría del sector, alegó que una vecina le había entregado al niño.

Tal y como cuenta el diario peruano 'el Popular', Mélida explicó que su vecina -la madre en cuestión- le había entregado al niño para que lo cuidara, ya que ella lo había dejado en el suelo y le había pedido una cerveza a cambio, diciéndole que no quería al bebé. Eso ocurrió tres días antes de presentarse en comisaria.

Habla la abuela del bebé

La abuela del bebé, Jimena Damazon Fachín, puso una denuncia en relación a la desaparición de su nieto, que llevaba tres días sin aparecer. Según su relato, su hija le informó que dejó al niño al cuidado de un desconocido en un bar mientras ella usaba los servicios sanitarios y que, al regresar, el hombre ya no estaba con su hijo.

Conde Cárdenas ha indicado que el menor se encuentra en buen estado de salud y que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público para determinar si el menor será devuelto o no a su madre. "Entregó (al bebé), al parecer, como una dádiva a otra persona, indicando que lo regalaba. Posteriormente, se llegó a determinar que la persona a quien se entregó al bebé vino personalmente y lo ha entregado", ha precisado el agente policial a los medios nacionales del país.

