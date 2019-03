Polémica en Cataluña tras la autorización de cazar jabalíes con flecha

El presidente del Consejo General del Colegio de Veterinarios de España, Juan José Badiola, no ve "mucho futuro" a la iniciativa anunciada por la Generalitat de Cataluña de cazar jabalíes con arco y flecha para reducir la población en el área de Barcelona, una medida "un poco exótica" a juicio del experto, y de difícil ejecución ya que se trata de animales "muy listos y rápidos".

Badiola considera que la caza de jabalíes está justificada ya que existe una superpoblación real de estos animales en muchas partes de España e incluso en ciertas regiones, ha dicho, "son una plaga". Sin embargo, cuestiona que el mejor mecanismo sea la caza con flecha, ya que lo habitual es utilizar armas de fuego e incluso con escopeta y en batidas con perros, "no se dejan cazar fácilmente".

"No es fácil detectarlos y desaparecen de una forma rapidísima. Son muy listos y rápidamente se dan cuenta de cuando hay amenaza o peligro", ha explicado, para después poner en duda que haya suficientes tiradores "dispuestos" o "capacitados" para cazar con arco a estos animales.

Asimismo, Badiola ha cuestionado la respuesta social que pueda tener esta iniciativa ya que, según ha dicho, "si hay algún territorio sensible con el sufrimiento de los animales es Barcelona". En su opinión, quizá tendría más éxito la iniciativa si se persiguiera sedar a los animales para después darles sacrificio de forma ortodoxa.

"Soy bastante escéptico. Yo supongo que ellos (en relación a la Generalitat) lo habrán estudiado y habrán tenido en cuenta alguna experiencia en algún otro lugar, pero en cualquier caso, no tengo muy claro que vaya bien. No le veo mucho futuro, me parece un poco exótico", ha añadido.



Cazar jabalíes con flecha, la única solución

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez de Lara, ha manifestado que la caza de jabalíes con arco y flecha que este miércoles ha autorizado la Generalitat de Cataluña en un parque cercano a Barcelona es "la única solución" para controlar la sobre población con los mínimos riesgos para los vecinos.

Así, ha explicado que de hecho la iniciativa ha sido propuesta por la federación ante la solicitud de ayuda de las autoridades catalanas para buscar soluciones al hecho de que la población de jabalíes se haya triplicado en el último año en el Parque Natural de Collserola. "Valoramos de forma positiva la medida y allí donde nos piden ayuda, que es cada vez mayor, ahí vamos a estar siempre", ha manifestado.

Para Gutiérrez de Lara esta es la "única solución" porque es muy complicado "disparar con escopeta" en esta zona, que está muy poblada y cerca de municipios y, además, el sonido de los disparos podría provocar el temor en la población. "No se puede estar pegando tiros porque origina malestar, alarma social, ruidos, etcétera", ha comentado.

"Cuando hay demasiados, lo único que traen son enfermedades y es algo que los cazadores hacen, no por divertirse, sino porque es necesario en las labores de conservación", ha afirmado.

A su juicio, esta medida adoptada por el gobierno regional no tiene nada que ver con la prohibición de las corridas de toros porque "Cataluña puede prohibir los toros" pero si tiene un problema con la población de una especie, "debe buscar una solución".