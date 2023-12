Polémica en redes por la campaña de la televisión pública catalana que enseña "cómo hacer una felación de 10"

Escándalo en las redes por el último vídeo compartido por la plataforma digital de la televisión pública catalana, 3CAT. La plataforma, en la que se vuelcan los contenidos de TV3, informó este lunes en redes sociales de la emisión nuevos capítulos de su programa 'ElPuntD3Cat' con la publicación de un polémico anuncio.

"No hace falta pasar todo el pene por la boca para hacer una buena mamada"

El spot, básicamente, enseña "cómo hacer una felación de 10". Durante alrededor de un minuto se explica la técnica de manera práctica - y bastante explícita-, utilizado un plátano. En otras ocasiones se muestran dibujos de la anatomía masculina y, otras veces, se puede ver un torno de alfarero, al más puro estilo 'Ghost'.

Además de indicar que "no hace falta pasar todo el pene por la boca para hacer una buena mamada", el vídeo de TV3 también explica qué se puede hacer "con las manos durante la felación". Asimismo hace recomendaciones según las preferencias de cada uno: "En el momento de la eyaculación no se debe tragar el semen si no se quiere". Y aclara un detalle importante: "Si no te agrada hacerlo así, no has de hacerlo".

El vídeo completo, que se subió a la red social X (antes Twitter) acompañado del mensaje: "Si te excita dar placer al otro, ¡el sexo oral es una de las prácticas con las que puede disfrutar más!".

No lleva ni un día publicado y ya ha acumulado casi 800 comentarios. La mayoría son negativos. Destacan algunos como "Esto no es aprender sobre sexualidad…esto es banalizar el sexo al igual que hace la pornografía", "Dais escalofríos" o "¿De verdad es necesario esto? Me parece bien enseñar sexualidad, pero eso sobrepasa lo que considero normal o necesario...Y más en televisión pública. ¡Id a mamarla vosotros!".

Otros, aunque muchos menos, defienden la necesidad de tener en la televisión pública programas que traten de ofrecer educación sexual. "¡Qué necesarios son estos programas!", comenta un usuario.

Algunos, aunque no están de acuerdos con el contenido del spot publicitario, aseguran que no han podido dejar de verlo. "Este vídeo es como ver un cadáver reventado: dantesco, pero no puedes apartar la mirada. Es exquisito el buen gusto para el mal gusto que han tenido".