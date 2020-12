En el último Consejo Interterritorial de Sanidad entre el Gobierno y las Comunidades autónomas el ministro, Salvador Illa, ha asegurado que hay un amplio consenso en la estrategia para frenar los contagios por coronavirus y que la Navidad no traiga una tercera ola. Aún así el Gobierno no descarta tomar más medidas restrictivas si la tasa de incidencia de contagios vuelve a subir. Comunidades como Madrid y Cataluña confían en que no habrá que endurecer y Andalucía o Castilla y León anuncian novedades.

El Plan de Navidad de las comunidades autónomas contra el coronavirus

Madrid

Madrid no se plantea ampliar las restricciones antes de la Navidad. De momento la comunidad está cerrada perimetralmente hasta el 14 de diciembre y se mantienen las restricciones por zonas básicas de salud en función del aumento de la incidencia acumulada de casos de coronavirus. Hay toque de queda desde las 00:00 hasta las 06:00 h y limitación de reuniones a 6 personas que se ampliará a 10 en Navidad. Además ordena controles de aforo en las vías públicas y ha prohibido celebrar en la Puerta del Sol las tradicionales Campanadas.

Cataluña

En Cataluña el 21 de diciembre es la fecha límite para el cierre perimetral y podría en esa fecha seguir la desescalada y pasar a la siguiente fase. Hay toque de queda desde las 22:00 hasta las 06:00 de la mañana y la hostelería puede abrir hasta las 21:30, uno de los caballos de batalla del sector que se queja de cómo les afectan las restricciones de Navidad. De hecho los centros comerciales están cerrados.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León asegura que la situación se mantiene bajo control. Este viernes termina el cierre perimetral pero el gobierno autonómico quiere mantenerlo y puede anunciarlo este jueves. Es partidario de pactar con las demás comunidades autónomas una estrategia coordinada. En relación al término 'allegado' las autoridades creen que sería mejor precisarlo porque resulta demasiado amplio.

Andalucía

La Junta de Andalucía anunciará este jueves su plan de medidas para Navidad. El gobierno de Juanma Moreno prescindirá del terminó allegado que utiliza el gobierno central. Prefieren hablar exclusivamente de familiares para organizar las reuniones en las fechas más importantes de la Navidad. Andalucía está confinada perimetralmente en cada municipio hasta las 00:00 del 12 de diciembre.

No se permitirá el movimiento entre las regiones y habrá un límite máximo de 10 asistentes en las comidas y cenas navideñas. Esas personas deberán formar parte de dos núcleos familiares como mucho. En cuanto al toque de queda, el límite se marca a las 01:30 los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.