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Pinos Puente apuesta por un "botón del pánico" para evitar agresiones a los sanitarios de su centro de salud

Desde hace años son miles las agresiones físicas o verbales que sufren los profesionales de la salud. El Ministerio de Sanidad registró 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud en 2025, un 8,74% más que el año anterior, solo en Andalucía, según el Servicio Andaluz de Salud.

Imagen del centro de salud de Pinos Puente

Imagen del centro de salud de Pinos Puente ANTENA 3 NOTICIAS

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Toñi Portillo
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Es muy habitual ver en las puertas o pasillos de los centros de salud carteles que recuerdan que no se permite la violencia y se advierte de que en caso de agresión, se llamará urgentemente a la Policía y se denunciarán los hechos, aún así, este tipo de advertencia no es suficiente y los ataques se siguen produciendo a diario, en nuestros centros de salud y hospitales.

Tal es, la inseguridad para los profesionales de la salud que desde mediados de agosto, el centro de salud de la localidad granadina de Pinos Puente dispone de un sistema pionero que permite alertar a la policía local del pueblo, que en las instalaciones sanitarias algo puede ir mal.

Dos "botones del pánico" uno en el control de acceso de pacientes y otro en la zona de urgencias, además los dispositivos llevan asociada una cámara que al activarse toma imágenes, por lo que la Policía Local podrá saber antes de llegar al lugar que es lo que está sucediendo.

En caso de agresión o situación complicada que pueda estar sufriendo un sanitario podrá pulsar el botón y lanzar una alerta silenciosa sin que el agresor lo advierta, en ese momento se alertará a la Policía Local y esta a su vez informará a la Guardia Civil. El dispositivo, denominado AlerSalud, también protegerá a otros funcionarios del Ayuntamiento.

Según nos ha contado la concejala de Salud Cristina Guzmán, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de que este dispositivo de seguridad también se instale para reforzar la seguridad de los trabajadores de los Servicios Sociales municipales.

El objetivo de contar con Alersalud es proporcionar seguridad y tranquilidad a los profesionales sabiendo que disponen de una conexión segura y directa con la policía del pueblo sin tener que utilizar el teléfono ante una situación delicada o conflictiva con cualquier usuario que requiera la atención de los profesionales de los servicios sociales.

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