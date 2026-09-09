Una vecina de Ourense deja en herencia su piso y su dinero a la sanidad pública y a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

Es un gesto que llama la atención y que muestra, sin duda, la gratitud y el compromiso social de esta mujer. Se trata de una vecina de Ourense, fallecida a principios del año 2023, que ha dejado bien claras sus últimas voluntades: su herencia, en su totalidad, debe ir destinada a la lucha contra el cáncer y a la atención de la salud mental en la provincia.

Hablamos de unos bienes que suman un valor total de más de 92.000 euros, y que deben ser divididos a partes iguales entre la delegación provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

La información ha salido a la luz esta semana tras ser tratado el tema en el Consello de la Xunta.

El gobierno autonómico ha dado el visto bueno a la aceptación de la herencia

El gobierno autonómico ha dado luz verde este lunes para que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) acepte formalmente la parte que le corresponde. Se trata de un trámite imprescindible para dar cumplimiento a los deseos de esta mujer. Esto se debe a que los departamentos hospitalarios no tienen personalidad jurídica propia para gestionar patrimonio por sí mismos, por lo que la vía legal para formalizar la herencia es esta: que sea el gobierno autonómico el que lo autorice.

El bien más destacado de esta donación es un inmueble ubicado en el emblemático barrio de O Vinteún, en Ourense, por un valor de unos 74.000 euros. A él se suma un saldo en cuentas bancarias cercano a los 18.300 euros. Así es que, haciendo la cuenta simple, cada una de las entidades beneficiarias recibirá un capital aproximado de 46.000 euros para destinar a sus fines habituales de asistencia a las personas que lo necesiten.

Ambas instituciones tendrán que sentarse para decidir cómo proceder con el piso

Tras el visto bueno de la Xunta, la AECC y el Sergas deberán sentarse a la mesa para firmar un convenio que determine el destino definitivo del inmueble. Y aunque a priori todo hace pensar que podría ser vendido para dividir el dinero, hay otras alternativas sobre la mesa que se pueden explorar. Por ejemplo: habilitar el piso como residencia temporal para pacientes en tratamiento y sus familias. Una vía abierta, aunque sin descartar la posibilidad de venderlo directamente para inyectar liquidez inmediata a proyectos sociales de ambas instituciones.

Aunque no es extraño que se produzcan donaciones de este tipo a la Asociación Española contra el Cáncer, es cierto que recibir inmuebles no es lo más frecuente. De hecho, sería la segunda vivienda que la asociación recibe en herencia en las últimas tres décadas en la provincia, tras un precedente ubicado en la localidad de Verín. Más habitual es recibir dinero en sí mismo. Una cantidad variable, cada uno en función de sus posibilidades, que suele venir de pacientes oncológicos que se acuerdan de ellos en su testamento, sabedores de la importancia de mantener un proyecto como este, que ofrece apoyo y acompañamiento en los momentos en los que más se necesita. La tramitación legal de la finca quedará ahora en manos de los servicios jurídicos para proceder según la ley.