Pillan a un ladrón de hortalizas in fraganti y responde con violencia: atropella al agricultor y secuestra a su perro

Un hombre de 47 años fue arrestado recientemente tras un insólito y violento episodio ocurrido en Cox, localidad de la provincia de Alicante. El sujeto fue sorprendido en pleno acto de robo en una explotación agrícola, lo que desató una serie de hechos que han dejado conmocionada a la comunidad. La víctima, un joven agricultor de 24 años, descubrió al sospechoso mientras este, presuntamente, sustraía hortalizas de su finca. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de hurto terminó en una peligrosa secuencia de eventos que podrían haber tenido un desenlace trágico.

El incidente ocurrió el pasado 3 de agosto, cuando el agricultor, al percatarse de la presencia del intruso en su propiedad, decidió enfrentarlo. Lo que no esperaba era que el presunto ladrón reaccionara de manera tan violenta. Según ha informado la Guardia Civil, el hombre, en un intento desesperado por escapar, no solo se llevó varias hortalizas, sino que también decidió secuestrar al perro del agricultor, un pastor belga que lo acompañaba en ese momento. El ladrón agarró al perro y lo introdujo a toda prisa en su vehículo, mientras el propietario, intentando detenerlo, se interponía en su camino.

No dudó en atropellar al joven agricultor

En su huida, el sospechoso no dudó en atropellar al joven agricultor. Afortunadamente, las heridas que sufrió no fueron de gravedad, aunque la brutalidad del suceso dejó al agricultor atónito y lleno de indignación. Fue arrastrado varios metros por el coche antes de que el conductor lograra escapar. Pese a lo sucedido, el afectado se mostró aliviado por no haber sufrido lesiones mayores y por la posterior recuperación de su perro.

El desenlace del suceso tomó un giro inesperado cuando, horas después del incidente, el padre del agricultor logró localizar al perro en la localidad vecina de Callosa del Segura. El animal, que se encontraba desorientado pero en buen estado, fue devuelto a su hogar, lo que brindó cierto consuelo a la familia después de la tensa situación vivida.

Por otro lado, la rápida actuación de las fuerzas del orden permitió identificar y detener al sospechoso en las horas posteriores al incidente. Agentes del puesto de la Guardia Civil de Torrevieja, en colaboración con la Policía Local de Benejúzar, lograron localizar al hombre y proceder a su arresto. Durante la operación, también se intervino el vehículo empleado en la huida, que podría ser clave en la investigación para esclarecer todos los detalles del caso.

Un historial delictivo extenso

El detenido, que ya contaba con un historial delictivo extenso, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, donde, tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos. Esta decisión ha generado cierta controversia entre los vecinos de Cox, quienes expresan su preocupación por la reincidencia de delitos en la zona y piden mayor vigilancia para evitar futuros incidentes.

El agricultor, por su parte, ha expresado su agradecimiento a las autoridades por su rápida respuesta y ha manifestado su esperanza de que el sistema judicial actúe con firmeza para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Mientras tanto, la comunidad de Cox sigue atenta al desarrollo del caso, y el joven agricultor intenta recuperar la tranquilidad tras el traumático suceso, con la satisfacción de haber recuperado a su perro.

