María Pilar Marcos ha quedado absuelta de todos los cargos. Según el jurado, no existen pruebas suficientes para demostrar que dirigiese voluntariamente el cuchillo hacia su marido.

Ha asegurado en Espejo Público que lleva "toda la semana llorando tanto por cosas contrarias como por cosas favorables y aunque se haya pasado todo esto no estoy serena" hasta ayer no confiaba en que la resolución del jurado fuera a ser favorable "francamente si, resignada, la desesperación tampoco me iba a llevar a ninguna parte.

Ahora ya sonrie "hoy estoy mucho mejor que ayer, hoy por lo menos respiro" Se acuerda de todos los que le han apoyado "como me han dado aliento y cariño, el animo que me han dado, toda la gente de tafalla y de fuera" en especial de su hermana que "ha sido lo que me ha sostenido".

Sobre los malos tratos que sufrió durante 40 años ha dicho que su vida "en realidad ha sido un infierno, yo he tenido siempre un temperamento que no me he acobardado, no me he quedado en un rincón a llorar".

Pilar Marcos cuenta cómo se enfrento al juicio y dice que "yo me limité a decir la verdad, pero la verdad a veces es inverosímil" a pesar de más de 40 años de malos tratos nos cuenta que "quiero que sepan que jamás hubiera levantado yo un brazo contra mi marido" fue todo un fatal accidente en el que por desgracia acabó matando a su marido "cuando vi lo que había pasado intenté con toda mi alma que no llegara al final y cuando llegó me quedé destrozada"

Ahora que todo a terminado y que puede empezar su nueva vida Pilar tiene un consejo y un mensaje de apoyo para todas las mujeres que están siendo maltratadas, "yo le diría a las jovenes que no aguanten, que el que pega una primera vez pega una segunda. Todos somos iguales, no tiene el hombre porqué dirigirnos la vida ni machacarnos".