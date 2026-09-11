Piden 18 meses de prisión a un hombre por insultar y escupir a dos mujeres que se besaban en la calle

La Fiscalía de Madrid solicita una pena de 18 meses de prisión para un hombre que insultó y escupió a dos mujeres que se estaban besando en la calle. Por esto, se le atribuye un delito contra la dignidad al atentar contra la libertad sexual de las personas objeto de sus descalificaciones.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2023 y el acusado actuó "movido por sus prejuicios en atención a su orientación sexual" hacia las dos víctimas.

El suceso ocurrió en la calle Pamplona de Madrid cuando el imputado se percató de la presencia de dos mujeres que se estaban dando un beso en la vía pública. El fiscal señala que fue ahí cuando el acusado, "movido por sus prejuicios en atención a su orientación sexual", se acercó a las chicas.

Al llegar a ambas mujeres, el acusado "con completo rechazo hacia ellas", se llevó sus manos a los genitales de forma "despectiva" para comenzar a insultarlas, "llegando incluso a escupirlas".

Las frases que más repetía el acusado contenían muchos calificativos despectivos que incluían la palabra "lesbianas". Por su parte, el fiscal ha indicado que estas acciones fueron realizadas de forma despectiva y observadas por las personas que se encontraban en los alrededores.

Por estos comportamientos se piden 18 meses de prisión para el agresor por un delito contra la dignidad, a la vez que se le reclama una indemnización por responsabilidad civil de 750 euros a cada una de las víctimas por los daños morales ocasionados.

De esta forma, las mujeres no han renunciado a la indemnización por su desagradable comportamiento, "que constituye un quebranto a la dignidad de las personas destinatarias del mismo y del colectivo en el que se integran".