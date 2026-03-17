El perfil del desaparecido en España: varón, joven y con varios episodios previos

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo y la directora del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, Pilar Muniesa, han presentado el nuevo "informe anual de personas desaparecidas". Un informe donde consta que el año pasado las fuerzas de seguridad del Estado investigaron 25.086 denuncias por desapariciones en España, un descenso del 5% respecto a 2024.

A ese total de denuncias pertenecían 16.024 personas, con un 95,7% de denuncias resueltas. Un 1,1% menos que en 2024. El total de las denuncias desde que se tienen registros asciende a 346.870 de las cuales, se han resuelto un total de 332,051, lo que supone un porcentaje de resolución del 95,7%.

De entre las denuncias que tienen abierta una investigación policial, existen 7.945 casos catalogados como menor ausentado, los cuales corresponden a fugas voluntarias de menores extranjeros de los centro de protección y acogida. Por otro lado se diferencian las denuncias de desaparición que permanecen en estado activo, cuya cifra se sitúa en un total de 6.874 casos.

Desaparecidos reincidentes

En lo que respecta a las tasas de reincidencia, 11.461 denuncias corresponden a personas con un único episodio de desaparición y 13.625 denuncias corresponden a personas con más de un episodio.

Aproximadamente un tercio de las personas que han sido objeto de dos o más denuncias de desaparición, son reincidentes. Estas personas presentan un promedio de 3 denuncias por persona y su perfil promedio es de un varón, español, menor de edad y en su mayoría, de Madrid.

Estadísticas de las desapariciones

El perfil de desaparecidos es del 77% varones y el 55% mayores de edad con lo cual las denuncias activas se centran en ese patrón: varón y mayor de edad.

En cuanto a las franjas de edad, las que más destacan son de los 13 a los 17 años un 38,94% y de los 18 a los 35 un15,20% y respecto al sexo, el 58% son hombres y el 41% mujeres.

La evolución del fenómeno durante 2025, Refleja un descenso del 5,0% del número de denuncias registradas con respecto al año anterior y cabe destacar que una gran parte de estas denuncias irán cesando durante el año 2026 y se vayan resolviendo las investigaciones en curso.

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