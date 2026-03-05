Piden colaboración para localizar a Ainhoa, la menor de 16 años desaparecida en Ourense

Las autoridades buscan a Ainhoa, una menor de 16 años desaparecida en Ourense. La plataforma SOS Desaparecidos ha publicado una foto de la joven en redes sociales para intentar localizarla.

La adolescente mide 1,67 de estatura, presenta una complexión fuerte, ojos oscuros y pelo castaño. Además desde la asociación de desaparecidos informan de que se trata de una persona vulnerable.

Desapareció este miércoles y desde entonces no se tiene ninguna pista sobre su paradero. Desde SOS Desaparecidos piden colaboración ciudadana para tratar de localizarla.

Se solicita que aquellas personas que tengan alguna pista o información se pongan en contacto con la Policía Nacional, a través del 091, o con la Guardia Civil, llamando al 062 para hacer llegar cualquier dato que puede ayudar a las autoridades a dar con su paradero.