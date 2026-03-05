Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

SOS Desaparecidos

Piden colaboración para localizar a Ainhoa, la menor de 16 años desaparecida en Ourense

Desapareció este miércoles y SOS Desaparecidos ha publicado su foto para intentar encontrarla. Mide 1,67, tiene complexión fuerte y es una persona vulnerable.

Imagen de la menor desaparecida en Ourense

Imagen de la menor desaparecida en OurenseSOS Desaparecidos

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Las autoridades buscan a Ainhoa, una menor de 16 años desaparecida en Ourense. La plataforma SOS Desaparecidos ha publicado una foto de la joven en redes sociales para intentar localizarla.

La adolescente mide 1,67 de estatura, presenta una complexión fuerte, ojos oscuros y pelo castaño. Además desde la asociación de desaparecidos informan de que se trata de una persona vulnerable.

Desapareció este miércoles y desde entonces no se tiene ninguna pista sobre su paradero. Desde SOS Desaparecidos piden colaboración ciudadana para tratar de localizarla.

Se solicita que aquellas personas que tengan alguna pista o información se pongan en contacto con la Policía Nacional, a través del 091, o con la Guardia Civil, llamando al 062 para hacer llegar cualquier dato que puede ayudar a las autoridades a dar con su paradero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 5 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de marzo?

Muere Hugo Chávez, presidente de Venezuela

Publicidad

Sociedad

Imagen de la menor desaparecida en Ourense

Piden colaboración para localizar a Ainhoa, la menor de 16 años desaparecida en Ourense

Imagen de archivo de la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canarias

Detienen a una mujer cuando paseaba con una bebé muerta en brazos por Las Palmas de Gran Canaria

Madre de Álex, el niño asesinado en Sueca

La madre de Álex, el niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo en Sueca: "Aquí no cabemos las dos familias"

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que no deja de aprender
Estudios

Doña Lola, la alumna más mayor de Canarias que con 92 años no deja de aprender: "Lo que más me gusta son las matemáticas"

El Gobierno insiste en que "todos queremos que se sepa qué ocurrió" en Adamuz
Accidente Adamuz

La investigación del accidente de Adamuz entra en una fase clave: abren las cajas negras de los trenes

Tumor cáncer
Cáncer

Un estudio revela el papel de las hormonas del estrés en la formación de metástasis

Un estudio dirigido por la científica catalana Judith Agudo, del Instituto de Cáncer Dana-Farber de Boston, ha identificado un mecanismo por el que las células cancerosas que se desprenden de un tumor logran evadir el sistema inmunitario y formar metástasis.

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander
Santander

Localizan el cuerpo de Elena, la joven de Guadalajara desaparecida en la zona donde se rompió la pasarela de la playa de El Bocal en Santander

El delegado del Gobierno de Cantabria lo ha confirmado a través de 'X'.

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

Imagen de archivo de un caniche

Tiene que decidir entre su perro o su casa porque una norma de la comunidad de propietarios prohíbe tener mascotas

Continúa la búsqueda de la jóven desaparecida

La pasarela de Santander que provocó la muerte de cinco personas llevaba sin mantenimiento desde 2017

Publicidad