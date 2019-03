Un pequeño héroe: "Había gente que pedía auxilio, pero no puedes sacarlos a todos"

Un joven adolescente ha sido testigo directo de la tragedia y uno de los héroes que ha auxiliado a las víctimas del tren accidentado en Santiago. Con sus apenas 15 años, José Ramón se armó de valor y acudió sin pensarlo a ayudar en el rescate de los heridos.

El joven estabá apoyado en su ventana, con vistas directas a las vías del tren, y desde allí pudo contemplar directamente el siniestro y cómo uno de los vagones saltó por los aires aterrizando en la explanada situada justo delante de su casa.

Entonces, con la templanza de un adulto, José Ramón decidió bajar a las peligrosas vías, en las que aún ardían varios vagones, para auxiliar a las personas del accidente. "Quise ayudar a sacar a la gente mientras los demás traían tablas para transpotarles", ha afirmado el joven.

Más de seis horas estuvo este pequeño héroe demostrando un valor y un coraje impropio de un niño, ayudado sin parar al rescate de los afectados. Por eso el príncipe Felipe le felicitó en Angrois nada más conocer su historia, por haber demostrado un acto de generosidad y valentía.

Pero ha sido un acto que le ha dejado huella y una "sensación de impotencia por no poder sacarlos a todos". "Había gente que pedía auxilio pero no puedes hacer nada porque no puedes sacarlos a todos", ha dicho José Ramón muy apenado.