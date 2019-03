El maquinista del tren accidentado en Santiago: "No vi el peligro, si no, tiro el teléfono"

EXCLUSIVA: SEGUNDA DECLARACIÓN DEL MAQUINISTA

El maquinista del tren accidentado en Santiago no habló al juez de la conversación telefónica mantenida con el interventor en su primera declaración, pero le dio todo tipo de detalles cuando la caja negra desveló su existencia. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la grabación completa de esa segunda declaración de Francisco José Garzón ante el juez. En ella asegura que no tenía más remedio que atender esa llamada, pero reconoce que no fue consciente de que se acercaba a la curva de Angrois.