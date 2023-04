Una pelea entre dos grupos de jóvenes deja un herido con un corte en la cara en Barcelona

Dos grupos de jóvenes se han enfrentado entre sí y han dejado una persona herida con un corte en la cara. Esto ha sucedido en la Feria de Abril que se celebra en Barcelona, la pelea empezó en la zona de las atracciones.

El primer fin de semana de la Feria de Abril en Barcelona ya se ha saldado con una pelea y un herido por agresión con arma blanca. Según ha podido confirmar ElCaso.cat, los hechos han tenido lugar a la 1:30am de la madrugada de este domingo.

La pelea ha tenido lugar en medio de la multitud de gente que en aquellos momentos había en la zona donde se han instalado las atracciones, en el Parc del Fòrum. Las causas del enfrentamiento todavía se desconocen pero las fuentes apuntan a que podría haberse originado por un cruce de miradas o alguna vez accidental al cruzarse, dos grupos de jóvenes de nacionalidad marroquí y pakistaní han empezado a discutir entre ellos y la cosa ha ido a más.

De las amenazas a los empujones y puñetazos

El enfrentamiento entre ambos grupos de jóvenes fue aumentando y de los insultos y amenazas pasaron a la pelea con empujones y puñetazos. En ese contexto, uno de los jóvenes habría sacado un arma blanca y habría malherido a uno de los chicos del otro grupo, al que habría hecho un corte en la cara.

La vida del joven no corre peligro

Afortunadamente la herida no parece muy grave y la vida del joven no corre peligro. Varios testigos que estaban en el lugar de los hechos y pudieron presenciar la trifulca grabaron imágenes a través de sus teléfonos móviles y estas se han convertido en virales a través de las redes sociales. De momento no consta que se haya producido detención alguna en relación con estos hechos, además, parece que la víctima tampoco ha presentado denuncia alguna.

Una Feria... con tiempos de verano

Por otra parte, la Feria de Abril 2023 se ha inaugurado repleta de gente y con termómetros más propios del verano que de la primavera. En Sevilla se viven días grandes con termómetros que en lugar de en primavera hacen pensar que estemos en verano con valores por encima de los 30 grados.

El calor será tal que se han habilitado puntos de reparto de agua gratuitos y se recuerda que para combatirlo se debe buscar siempre la sombra.

