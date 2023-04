Feria de abril de Sevilla 2023: todo lo que necesitas saber para disfrutarla al máximo

Sevilla tiene un color especial y una fiesta igual de especial, como lo es su feria. Quedan pocos días para que se enciendan las luces del Real. Pero ¿cuándo comienza la feria de abril? Desde el 23 hasta el 29 de abril, los sevillanos, y todos los que se acerquen a la capital andaluza, podrán disfrutar de la feria de abril.

Una semana de luces, música, paseos, casetas y mucha comida para celebrar una feria de abril con mucho legado. La historia de la feria de abril de Sevilla se remonta al año 1847 cuando comenzó como feria de ganadería en la capital andaluza. En ella se realizaban tratos comerciales, pero el cante y el baile ya se hacían paso entre venta y venta.

Comenzó un 18 de abril de 1847 en el Prado de San Sebastián de Sevilla, se suspendió en la Guerra Civil y en 1973 se cambió de ubicación al actual recinto ferial que tiene una extensión de 1.200.000 de metros cuadrados, que se divide en tres espacios: la calle del Infierno, el Real de la Feria y los aparcamientos.

Lo más característico de esta fiesta son las casetas en las que se come, se bebe, se canta y se baila en familia o con amigos. Hay casetas o puestos con entrada libre en la feria de abril y otros que no, a los que solo se puede acceder con invitación y que son la mayoría. Las casetas que están abiertas al público suelen ser no más de diez y, por lo general, pertenecen a los diferentes distritos de Sevilla o a partidos políticos o sindicatos. La mayoría se suelen concentrar en la calle Pascual Márquez.

Los mejores planes de la feria de abril

A la feria de abril siempre hay que ir a pasárselo bien. Probar el pescaíto frito, la pringá, los embutidos, la tortilla, el rebujito y la manzanilla. Y para disfrutar de todo ello, lo más recomendable es llevar calzado cómodo (para bailar y aguantar muchas horas) y ropa fresca por si las temperaturas sevillanas son demasiado calurosas.

Los mejores planes de la feria de abril son pasear por el Real para empaparse del ambiente de la feria, probar la gastronomía de la tierra, acudir a alguno de los conciertos que se celebren esos días en Sevilla, disfrutar en la calle del Infierno de todas las atracciones que hay, bailar sevillanas o aprovechar para que alguien te dé una clase de flamenco gratis.

Para vivir la feria de abril de Sevilla mimetizado con el ambiente, lo mejor es comprar o alquilar un traje de flamenca o un traje de gitano, si no fuera posible, la mejor opción es vestir con ropa de colores alegres y ponerse una flor en el pelo.