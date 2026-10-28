Un pasajero de uno de los trenes accidentados en Urda: "He estado en un coche donde ha muerto gente, es terrible"

El trágico accidente ocurrido este miércoles en Urda, en la provincia de Toledo, tras la colisión de un tren AVE y otro de Iryo, ha tenido de luto España tan solo nueve meses después del trágico accidente en Adamuz. Se trata de la misma línea Madrid - Andalucía en la que el pasado 18 de enero fallecieron 46 personas. A esta hora, hay 30 fallecidos confirmados en el siniestro en Urda (Toledo) y decenas de heridos.

Uno de los pasajeros que viajaba en uno de los trenes siniestrados sobre las 08:54 horas cerca de la estación de Urda ha atendido a Gonzalo del Prado tras ser atendido.

"Mal, muy golpeado. Tengo la nariz rota, he perdido sangre... Dentro de la situación del coche 2, en el que ha muerto mucha gente y gente con mutilaciones, claramente tengo que agradecerlo. Pero es terrible que estas cosas pasen", ha relatado ante el micrófono de Antena 3.

"El impacto ha sido brutal, hemos volcado varias veces"

"Esto no pasa, todo está programado, todo está adecuadamente manejado, en teoría... Y estas cosas no deberían pasar. Un tren no tendría cómo embestir otro. Hay una mala administración, claramente. El impacto ha sido brutal, hemos volcado varias veces. El vagón se ha descarrilado y ha volcado porque los railes están en una loma como de cinco metros de alto", ha relatado el pasajero.

"Hay que agradecer que he salido con vida y, aparentemente, poco daño. Pero he estado en un coche donde ha muerto gente, lo cual es terrible. Lo que hay que cuestionarse es por qué pasan estas cosas", ha lamentado el pasajero de uno de los trenes.

¿Qué se sabe del accidente en Toledo?

A esta hora hay confirmados al menos treinta fallecidos y decenas de heridos graves, es el primer balance provisional del accidente ferroviario. El siniestro, ocurrido sobre las 08:54 horas, se ha producido al colisionar dos trenes de alta velocidad por causas que aún se investigan.

Un tren AVE (con 378 pasajeros registrados por Renfe) que viajaba hacia Sevilla ha embestido a un tren Iryo (con 174 personas a bordo, incluido un bebé), que al parecer se encontraba detenido en la vía. Según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el choque ha causado el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

El tráfico ferroviario por toda esa línea de alta velocidad ha quedado suspendido tras el accidente. Los bomberos, a esta hora sobre el terreno, están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres, que como mínimo son 30, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha advertido de que previsiblemente la cifra se elevará, ya que los equipos de emergencia aún no han podido acceder a todos los vagones.

También se ha detallado que hay 50 heridos graves, así como decenas de heridos más en diferentes condiciones. Los primeros pacientes ya están llegando a los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que han suspendido por el momento todas las operaciones no urgentes para dar atención a las víctimas.

El pabellón polideportivo de Urda se ha habilitado para prestar una primera atención a los afectados, entre los que se encuentra la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, que aún permanece desaparecida, según han confirmado fuentes de la patronal CEOE.