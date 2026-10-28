VÍDEO: Los primeros equipos de emergencia llegan al lugar del accidente ferroviario

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazan hacia el lugar del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, para ayudar en las tareas de rescate de las víctimas. Así lo han detallado fuentes de esta unidad, que, por este momento, desplaza a militares del primer batallón de Madrid.

Además de la UME, el Ministerio del Interior ha activado distintas unidades de la Guardia Civil para colaborar en el dispositivo de rescate por el siniestro ferroviario. Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska indicaron que la Guardia Civil ha desplegado en la zona a personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del Seprona y de la Jefatura de Tráfico. También se desplazan al lugar del siniestro unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial. Por su parte, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, sigue la evolución de la emergencia en contacto permanente con los equipos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

El accidente, que al menos ha causado 10 muertos, se ha producido en la línea del AVE Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, al alcanzar un tren de Renfe por detrás a uno de Iryo. Precisamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la intervención de la UME por dicho accidente. Además, ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, que inicialmente se había activado a las 9:15 en fase de emergencia, según han detallado fuentes del Gobierno autonómico.

Tras la activación del Platecam, desde el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha se han movilizado todos los grupos de acción competentes en la emergencia y se ha movilizado el puesto de mando avanzado, desde el que se realiza el seguimiento y se toman las decisiones operativas para atajar la emergencia en curso. El 112 ha indicado que hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y de Ciudad Real, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).