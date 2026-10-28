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Noticias de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 28 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026

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Una colisión entre dos trenes, uno de Renfe y el otro de Iryo, ha dejado varios muertos y heridos.

Accidente de dos trenes en Urda (Toledo)

A las 8:54 saltaban todas las alarmas, el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante. Ese choque causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo. Todavía se desconocen las causas que ha podido provocar el siniestro. Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

En un primer momento, Adif señaló que se ha producido un "accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda" y anunció que la circulación se encuentra suspendida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Por su parte, Renfe indicó que la interrupción del tráfico ferroviario en la línea Madrid-Andalucía se debe a "un alcance entre dos trenes". Por el momento, ni Adif ni Renfe han facilitado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre las previsiones para el restablecimiento de la circulación.

Tractorada en Madrid

Unos 500 agricultores convocados por Asaja y COAG preveían iniciar una tractorada por las calles del centro de Madrid. Tras el choque entre los dos trenes, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado que es un "día triste para España y también para el sector agrario; el campo siempre ha sido solidario y hoy también; lo fue con la covid, en la dana y ante cualquier problema que tienen los ciudadanos españoles, el campo siempre está". Ha expresado su solidaridad con los afectados y ha agregado que los agricultores de las tres organizaciones que viajaban de Andalucía y Ciudad Real han sido trasladados, sin que haya habido "ninguna noticia negativa".

"Vamos a hacer la concentración en paz y con tranquilidad. La manifestación se convierte en una concentración y los tractores irán a sus destinos cuando den las vueltas oportunas colaborando con la con la Policía", ha apuntado Barato, tras la petición que han recibido de dejar libres las vías, sobre todo en Atocha, porque "el problema era de una magnitud tremenda".

Las duras imágenes de la UME trabajando en la 'zona cero' del accidente de trenes de Toledo

Las duras imágenes de la UME trabajando en la 'zona cero' del accidente de trenes de Toledo

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Sociedad

Imagen del lugar del accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Accidente de trenes en Toledo, última hora en directo: Al menos 64 muertos y más de 179 heridos en un choque de trenes en Urda

Las duras imágenes de la UME trabajando en la 'zona cero' del accidente de trenes de Toledo

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Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026

Imagen del lugar del accidente de trenes en Urda, Toledo
Accidente tren Toledo

Hospitales de Toledo y Ciudad Real hacen un llamamiento para donar sangre tras el accidente de tren en Urda

Un pasajero de uno de los trenes accidentados en Urda, Toledo
Accidente trenes Toledo

Un pasajero de uno de los trenes accidentados en Urda: "He estado en un coche donde ha muerto gente, es terrible"

Imágenes aéreas accidente
IMÁGENES AÉREAS

VÍDEO: Primeras imágenes aéreas del accidente de dos trenes en Urda, Toledo

Guardias Civiles presentes en el lugar del accidente ferroviario han indicado que al menos hay cuatro vagones volcados. Protección Civil de Castilla la Mancha indica que al menos 50 personas han muerto y hay más de 179 heridos.

Imagen del rail que ha atravesado un vagón en el accidente en Urda, Toledo
Accidente trenes Toledo

Un rail atraviesa uno de los vagones del tren de Renfe siniestrado en Urda (Toledo)

Un rail de la vía se ha levantado y ha atravesado el vagón 3 del tren Renfe colisionado en Toledo. Un pasajero ha muerto al ser alcanzado por esa parte de la vía.

Imagen aérea del accidente ferroviario en Urda, Toledo

Un error humano en la orden de circulación desde Atocha al maquinista del AVE habría provocado el choque con el tren Iryo en Toledo

Imagen aérea del accidente ferroviario en Urda, Toledo

VÍDEO: Los primeros equipos de emergencia llegan al lugar del accidente ferroviario

Imagen del lugar del accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Roberto Gómez, periodista de Onda Cero que viajaba en el AVE siniestrado en Toledo: "Ha sido un susto enorme. Escuchas la colisión y el choque..."

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