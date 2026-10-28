Noticias de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026

Una colisión entre dos trenes, uno de Renfe y el otro de Iryo, ha dejado varios muertos y heridos.

Accidente de dos trenes en Urda (Toledo)

A las 8:54 saltaban todas las alarmas, el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante. Ese choque causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo. Todavía se desconocen las causas que ha podido provocar el siniestro. Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

En un primer momento, Adif señaló que se ha producido un "accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda" y anunció que la circulación se encuentra suspendida entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Por su parte, Renfe indicó que la interrupción del tráfico ferroviario en la línea Madrid-Andalucía se debe a "un alcance entre dos trenes". Por el momento, ni Adif ni Renfe han facilitado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre las previsiones para el restablecimiento de la circulación.

Tractorada en Madrid

Unos 500 agricultores convocados por Asaja y COAG preveían iniciar una tractorada por las calles del centro de Madrid. Tras el choque entre los dos trenes, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado que es un "día triste para España y también para el sector agrario; el campo siempre ha sido solidario y hoy también; lo fue con la covid, en la dana y ante cualquier problema que tienen los ciudadanos españoles, el campo siempre está". Ha expresado su solidaridad con los afectados y ha agregado que los agricultores de las tres organizaciones que viajaban de Andalucía y Ciudad Real han sido trasladados, sin que haya habido "ninguna noticia negativa".

"Vamos a hacer la concentración en paz y con tranquilidad. La manifestación se convierte en una concentración y los tractores irán a sus destinos cuando den las vueltas oportunas colaborando con la con la Policía", ha apuntado Barato, tras la petición que han recibido de dejar libres las vías, sobre todo en Atocha, porque "el problema era de una magnitud tremenda".