Un error humano en la orden de circulación desde Atocha al maquinista del AVE habría provocado el choque con el tren Iryo en Toledo

El accidente de trenes en la provincia de Toledo deja decenas de muertos tras el choque de un tren AVE contra un Iryo que estaba parado a la altura de la localidad de Urda. Según los primeros análisis, un operario del centro de control de Atocha, habría dado la orden por error la orden al tren AVE de continuar la marcha, a pesar de que el Iryo permanecía en la vía. Se trataría de un error humano, han apuntado fuentes de Transportes consultadas a ABC, aunque advierten de que todavía se están investigando las circunstancias del siniestro.

"Al parecer el problema habría sido de la marcha, que habría afectado a ocho trenes diferentes" que se tenían que poner a esa hora en circulación, que explica Mariló Montero en Espejo Público. La periodista señala que esos trenes han sido avisados para que se detengan y, de esta manera, "en el sistema de seguridad se aplique" que los trenes vayan saliendo de uno a uno.

Sin embargo, "el Iryo, por motivos que desconocemos, no circula, se queda quieto, podría haber vertido un leve desplazamiento descarrilamiento y es cuando provocaría la colisión el tren AVE".

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, va a abrir puntos de atención a los afectados por el accidente de Urda en las estaciones de alta velocidad de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita. Por su parte, Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares y ruega a quienes tengan un billete para el corredor de Madrid-Andalucía que no acudan hoy a las estaciones.