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Hospitales de Toledo y Ciudad Real hacen un llamamiento para donar sangre tras el accidente de tren en Urda

A la hora de donar sangre, el grupo prioritario que se pide en el cero negativo.

Imagen del lugar del accidente de trenes en Urda, Toledo

Llamamiento público para donar sangre tras el accidente ferroviario en Toledo | Javier Gallego

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Los hospitales de Ciudad Real y Toledo están atendiendo a las decenas de heridos del accidente ferroviario en Urda, Toledo. Según la consejera - portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, hay 31 personas fallecidas y 80 heridas, de los cuales 50 están más graves y 30 leves. Pero, desgraciadamente, es cifra de fallecidos se ha elevado a 64, según confirmaron las autoridades locales. Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

"Confirmados son 31 fallecidos, hay 80 personas heridas, de los cuales 50 están más graves y 30 leves. La prioridad es la atención a las personas, en este caso a las personas heridas y a las familias", apuntaba Padilla en Espejo Público, una cifra que se ha duplicado de forma trágica.

Hospitales de Toledo y Ciudad Real han hecho un llamamiento para donar sangre, priorizando el grupo cero negativo.

"El grupo prioritario que se pide en el cero negativo", ha informado Mariló Montero en Espejo Público.

Puntos habilitados para donar sangre

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado una petición urgente de donación de sangre por las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han muerto al menos treinta personas al colisionar dos trenes de alta velocidad. En una publicación en la red social X, el Ejecutivo ha compartido sendos enlaces con la información de los puntos donde se puede donar sangre tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad de Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha pedido colaboración en la donación de sangre "ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario".

En Castilla-La Mancha, los puntos fijos de donación de sangre en la provincia de Toledo, donde ha ocurrido el accidente, están en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento 'San Ildefonso' y en el Hospital Universitario de la ciudad, además de en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

En la provincia de Ciudad Real, hay puntos fijos de donación en la capital (Hospital General Universitario), Puertollano (Hospital Santa Bárbara), Alcázar de San Juan (Hospital Mancha Centro) y Valdepeñas (Hospital General de Valdepeñas).

En el resto de la región, hay puntos fijos de donación en Albacete (Hospital General Universitario), Cuenca (Hospital Universitario) y Guadalajara (Hospital General Universitario). Por su parte, la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre de los seis grupos sanguíneos (0+, 0-, A+, A-, B- y AB-) cuyas reservas están en alerta roja.

El Hospital Universitario de Toledo (HUT) ha desplegado a sanitarios y personal del centro para atender a los heridos trasladados del accidente ferroviario del municipio toledano de Urda, en medio de un importante dispositivo policial que se ha montado para proteger la privacidad de los afectados. Hasta la zona de Urgencias han ido llegando familiares de heridos, que han sido dirigidos por el personal al interior del centro para ser informados sobre su estado, ya que algunos de ellos no tenían claro si estaban en el HUT o en otro hospital.

Según los últimos datos conocidos, al Hospital Universitario de Toledo han llegado 29 heridos, de los que dos ya han sido dados de alta, otros 20 al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuatro al Hospital General Universitario de Ciudad Real, uno al Hospital General Universitario de Albacete, y tres a hospitales de Madrid.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

VÍDEO: Primeras imágenes aéreas del accidente de dos trenes en Urda, Toledo

Imágenes aéreas accidente

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Accidente tren Toledo

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Un pasajero de uno de los trenes accidentados en Urda, Toledo
Accidente trenes Toledo

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Imágenes aéreas accidente
IMÁGENES AÉREAS

VÍDEO: Primeras imágenes aéreas del accidente de dos trenes en Urda, Toledo

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Accidente trenes Toledo

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