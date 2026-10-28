Un rail atraviesa uno de los vagones del tren de Renfe siniestrado en Urda (Toledo)

Las primeras imágenes que llegan del lugar del trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) dejan en evidencia la tremenda gravedad de lo ocurrido en la colisión entre un AVE de Renfe y un Iryo a primera hora de este miércoles 28 de octubre entre las localidades de Yébenes y Urda. El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha chocado con un AVE que llevaba 397 pasajeros, provocando que varios vagones se hayan caído por un barranco.

Uno de los pasajeros del tren AVE, con dirección Sevilla, ha explicado a Javier Escudero, periodista de Onda cero en Castilla-La Mancha, que un rail de la vía ha acabado atravesando el vagón número 3 fruto del impacto entre ambos trenes.

"Al chochar los trenes, ha salido (el raíl), ha cruzado el tren y se ve perfectamente el vagón número 3 que sale todo lo largo del raíl. Con la mala fortuna de que ha cogido a una persona y ha fallecido", ha indicado uno de los pasajeros del AVE.

Renfe e Iryo habilitan teléfonos para viajeros y familiares

Renfe, que confirma que hay personas fallecidas, pero no concreta la cifra, ha informado en una nota de que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y ha habilitado un teléfono de información (900 10 10 20) a disposición de los familiares y de los viajeros.

"Lamentablemente, y esto es lo más importante, los primeros datos del accidente indican que hay personas fallecidas y heridas. En este momento, todos los profesionales de la compañía están volcados en la atención de las víctimas y sus familiares", subraya Renfe en el comunicado que ha difundido.

Iryo ha puesto también a disposición de los afectados por el accidente ferroviario el teléfono 900 001 403 para consultar información y recibir asistencia. Iryo informó en sus redes sociales del teléfono para afectados por el choque se produjo esta mañana entre uno de sus trenes, que hacía el trayecto Madrid-Sevilla y un AVE.

La operativa privada trasladó esta mañana que ha activado "todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación".

Como consecuencia, informó de que todos sus servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados y por el momento, no existe una previsión de restablecimiento de la circulación. Cabe señalar que por la parte de Renfe, el teléfono para atender a los afectados es el 900 10 10 20.

El accidente de trenes en Urda (Toledo) ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Según los primeros indicios, un AVE de Renfe habría alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado dos vagones del Iryo, según las primeras informaciones que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.