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Oscar puente: "Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente inverosímil"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido ante los medios y ha querido mostrar las condolencias a las familias afectadas por el trágico accidente.

Comparecencia de Puente

Oscar puente: "Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente inverosímil" | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez | Manuel Pinardo
Publicado:

Poco antes de las 09:00 horas un tren Renfe, que llevaba 378 pasajeros, ha chocado contra un Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, a la altura del municipio toledano de Urda.

Concretamente ha ocurrido en el punto kilométrico 118 entre las localidades de Los Yébenes, Mora y Urda. Fuentes de Transportes consultadas por ABC trasladan que un operario de Adif desde Atocha dio la orden de circulación por error al maquinista que controlaba el tren Renfe.

Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares y ruega a quienes tengan un billete para el corredor de Madrid-Andalucía que no acudan hoy a las estaciones.

Comparecencia de Puente

"Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente inverosímil", con esas palabras comenzaba Óscar Puente la comparecencia tras la reunión que ha tenido al conocerse el grave accidente que ha dejado al menos 64 muertos y más de 50 heridos.

El ministro ha querido mostrar su apoyo a las familias afectadas y ha expresado su consternación tras lo sucedido. Puente ha explicado los detalles de lo ocurrido y menciona que a las 8:53 horas, ha tenido lugar el accidente en Urda por el alcance de un tren de Renfe a uno de Iryo.

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