Roberto Gómez, periodista de Onda Cero que viajaba en el AVE siniestrado en Toledo: "Ha sido un susto enorme. Escuchas la colisión y el choque..."

Un accidente ferroviario en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo) deja ya 50 muertos y numerosos heridos, según ha informado Protección Civil de Castilla-La Mancha. Los dos trenes, uno de Renfe y otro de Iryo, cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla cuando han colisionado alrededor de las 08:45 horas de este jueves y han caído por un terraplén.

Una nueva tragedia ferroviaria en España tras la ocurrida en Adamuz el pasado 18 de enero de 2026 y que tiñe de luto una vez más a todo un país. Roberto Gómez, periodista de Onda Cero, viajaba en el tren AVE siniestrado y ha ofrecido sus primeras impresiones sobre lo ocurrido desde l lugar del accidente.

"Hay gente que está muy nerviosa. Los que estamos a salvo y parece que bien, estamos apartados. Me he acercado a la zona donde ha sido la colisión, porque sí que veo un tren de Iryo que ha colisionado con el Ave en el que yo viajaba, y sí que he podio ver desde lejos muchos heridos", explicaba Roberto Gómez en Espejo Público.

Roberto Gómez ha aclarado que el tren en el que viajaba ha sido detenido en la vía tres o cuatro minutos antes de reanudar la marcha, minutos después colisionaban con el tren Iryo.

"Nos han parado unos minutos antes, no lo sé seguro la hora pero recuerdo haber mirado el rejo y me ha parecido raro que nos pararan en medio de la nada. Ha sido sobre las 08:35, habíamos salido a las ocho de la mañana de Madrid... Hemos estado parados, sobre las 08:35 unos cuatro o cinco minutos parados, y al reanudar la marcha, a los pocos minutos, sobre las 08:54 le he puesto un mensaje a mis padres justo después de la colisión. Y esto es lo que ha pasado, hemos sentido un choque", ha relatado el periodista de Onda Cero y que viajaba en el AVE siniestrado.

"Hemos estado tres o cuatro minutos parados y nos han dicho que nos habían parado por aglomeración de trenes en el trayecto, pero a los tres o cuatro minutos hemos reanudado la marcha de manera normal. Y a los minutos de reanudar la marcha, hemos chocado. Yo iba en el vagón seis, íbamos a una velocidad normal", ha señalado Roberto Gómez.

"Un pasajero se me ha caído encima que iba con una herida muy grande en la cabeza"

El periodista de Onda Cero ha reconocido la suerte que ha tenido de salir ileso de la colisión.

"Ha sido un susto enorme. Escuchas la colisión y el choque. Yo me he tapado la cabeza como he podido, se me ha caído encima todo mi equipaje... Yo he tenido mucha suerte porque he podido sacar mi equipaje y está todo bien, no estoy herido... He tenido mucha suerte sobre todo por eso. Un pasajero se me ha caído encima que iba con una herida muy grande en la cabeza, consciente el señor. Otros pasajeros que iban en mi vagón con golpes en el pecho y el costado", ha indicado Roberto Gómez en una conexión con Espejo Público.

"No, el vagón sexto no se ha deformado. Yo he podido salir de mi vagón por la ventana. En la zona en la que yo estoy no veo más vagones, el último que veo es el mío. No sé si hay más vagones que se han caído por le terraplén. No sé si en el otro lado hay más heridos y afectados porque no lo puedo ver, estoy al otro lado", ha indicado Roberto Gómez.