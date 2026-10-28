Caos en la Estación Sevilla-Santa Justa: los pasajeros buscan soluciones para llegar a Madrid

La estación de Santa Justa de Sevilla, donde tenían prevista la llegada los trenes accidentados en la provincia de Toledo, registra a media mañana de este miércoles largas colas de pasajeros en los puntos de información y ante los paneles en los que se informa de que se ha suspendido la circulación de los trenes de alta velocidad. También avisan por megafonía de esta suspensión "debido al alcance de dos trenes hasta nuevo aviso" tras colisionar esta mañana dos trenes de la línea de alta velocidad en dirección a Sevilla a la altura de la estación de Urda (Toledo) y que ha dejado al menos 46 fallecidos según fuentes de Protección Civil de Castilla La Mancha.

Los pasajeros buscan alternativas

Decenas de personas tratan en estos momentos de contratar viajes en taxis y coches de VTC en la estación de Atocha, en Madrid, ante la suspensión del servicio de alta velocidad con esa comunidad autónoma por el accidente de tren que deja varias decenas de muertos.

Servimedia ha podido constatar como varias personas han cerrado el precio con conductores de Uber para ir a Sevilla. Otros no han tenido tanta suerte de momento y han explicado que no lo han logrado. "Necesitamos llegar y un conductor nos ha dicho que su coche es eléctrico y no puede llevarnos porque no tiene suficiente batería", declaró.

Otras personas no sabían del accidente y se han enterado al llegar a la estación. "Qué impacto, es muy fuerte, otro accidente", dijo Miriam a esta agencia. La prensa se encuentra en la entrada de Méndez Álvaro, tras un cordón policial, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, se encuentra en el centro de control de Adif y prevé salir después a realizar declaraciones a los medios.

La preocupación entre los trabajadores también es palpable, con algunos que manifiestan estar nerviosos ante lo ocurrido, puesto que se trata del segundo siniestro ferroviario en este mismo año.

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