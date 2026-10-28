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Este es el punto donde se ha producido el accidente de trenes en Toledo

Este es el punto donde se ha producido el accidente de trenes en Toledo

Accidente ferroviario

Mapa del accidente de tren en Toledo: este es el punto exacto donde un AVE ha chocado contra un Iryo

Un choque de trenes en la provincia de Toledo deja decenas de muertos.

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El Tren AVE 2080 que cubría el trayecto Madrid-Sevilla ha alcanzado por detrás al Iryo 6076 en la señal de entrada de la estación de Urda, Toledo. Protección Civil de Castilla-La Mancha reporta decenas de muertos al descarrilar dos de los vagones.

El accidente ha tenido lugar sobre las 08:54 horas de este miércoles a la altura de la localidad de Urda. Concretamente la colisión ha sido en el punto kilométrico 118 de la vía, entre los municipios toledanos de Mora, Orgaz y Urda.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Alcázar de san Juan y Orgaz, además de Protección Civil de varios pueblos cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos UVI..

La circulación de línea de alta velocidad Madrid - Andalucía ha quedado suspendida a consecuencia del impacto entre ambos convoys.

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