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Accidente ferroviario
Mapa del accidente de tren en Toledo: este es el punto exacto donde un AVE ha chocado contra un Iryo
Un choque de trenes en la provincia de Toledo deja decenas de muertos.
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El Tren AVE 2080 que cubría el trayecto Madrid-Sevilla ha alcanzado por detrás al Iryo 6076 en la señal de entrada de la estación de Urda, Toledo. Protección Civil de Castilla-La Mancha reporta decenas de muertos al descarrilar dos de los vagones.
El accidente ha tenido lugar sobre las 08:54 horas de este miércoles a la altura de la localidad de Urda. Concretamente la colisión ha sido en el punto kilométrico 118 de la vía, entre los municipios toledanos de Mora, Orgaz y Urda.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Alcázar de san Juan y Orgaz, además de Protección Civil de varios pueblos cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos UVI..
La circulación de línea de alta velocidad Madrid - Andalucía ha quedado suspendida a consecuencia del impacto entre ambos convoys.