La pareja de Josep Juanpere paga su fianza de 80.000 euros y queda libre con medidas cautelares

Belén López, investigada por un presunto delito de homicidio por la muerte de su pareja, el arquitecto Josep Juanpere, paga los 80.000 euros de fianza que le pedía el juzgado de Vielha y queda en libertad con medidas cautelares. Cabe recordar que el pasado viernes, el juez encargado del caso decidió que entrara en prisión provisional eludible bajo fianza de 80.000 euros, después de que López, de 64 años, compareciera ante el tribunal de instancia de Vielha.

La autopsia habría detectado una presión sobre el cuello del arquitecto

Tras una investigación exhaustiva, se detectaron elementos inconclusos que generaban incógnitas en las horas previas a la muerte del arquitecto barcelonés. Nueve meses después de su muerte, los Mossos comunicaron que la mujer estaba presuntamente relacionada con la muerte y que la investigación estaba siendo desarrollada por la División de Investigación Criminal (DIC). La mujer había sido detenida dos días antes en Madrid por los Mossos d'Esquadra y trasladada posteriormente hasta la Val d'Aran. Todo esto viene de que, según informaciones publicadas por La Vanguardia, la autopsia habría detectado lesiones internas en la zona cervical que hicieron aumentar las sospechas sobre la pareja y llevaron a los investigadores a contemplar la posibilidad de que hubiera existido una presión externa sobre el cuello del arquitecto catalán, Josep Juanpere.

El juez le prohíbe salir del territorio español, le retira el pasaporte y la obliga a comparecer

Tras hacer efectivo el pago, la mujer podrá permanecer en libertad mientras continúa la investigación. El magistrado le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir del territorio español y ha establecido la obligación de realizar comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.

Belén López niega su responsabilidad en la muerte de su pareja

Recordemos que la pareja del arquitecto de GCA Architects sigue negando su responsabilidad en la muerte de Juanpere. Una muerte que en un primer lugar se asoció a causas naturales, pero que tras la autopsia levantó sospechas en los investigadores, algo que provocó la detención de Belén López. Josep Juanpere, de 72 años, murió el 26 de diciembre de 2025 en su segunda residencia de Baqueira, en el municipio leridano de Naut Aran. Dos días antes había acudido al hospital de Vielha después de encontrarse indispuesto durante una cena. Permaneció varias horas en observación antes de recibir el alta.