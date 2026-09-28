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INVESTIGACIÓN

La defensa de Jonathan Andic pide que Miquel Roca declare para desmontar un posible móvil relacionado con la herencia

Los abogados quieren que Roca explique los "aspectos estructurales" de esa entidad, su composición como patronato, la función que debía desempeñar y si contaba con el "apoyo y compromiso" de los hijos del empresario.

Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango y asegura que la acusación contra él es "injusta e infundada"

Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango y asegura que la acusación contra él es "injusta e infundada" Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha pedido a la jueza que investiga la muerte del empresario que cite como testigo al abogado y exdirigente de CDC Miquel Roca para aclarar si la fundación con fines filantrópicos que el empresario le encargó constituir podía afectar a la herencia familiar.

Según fuentes de la defensa, el abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, ha solicitado una batería de nuevas declaraciones testificales relacionadas con la planificación patrimonial y sucesoria del fundador de Mango, entre ellas la de Roca, la de un notario que intervenía en los testamentos que Isak Andic otorgaba periódicamente y la de la directora financiera de la sociedad patrimonial de la familia.

Con estas diligencias, la defensa pretende rebatir la hipótesis de la acusación de que Jonathan Andic pudiera haber tenido una motivación relacionada con un supuesto desacuerdo sobre la creación de la fundación y su posible incidencia en sus expectativas hereditarias.

También busca desacreditar la tesis de que el investigado pudiera haber mantenido con su padre una disputa vinculada a un adelanto de la herencia para emprender negocios propios al margen de Mango.

La defensa ha solicitado igualmente la declaración de Joan Roca, hijo de Miquel Roca, para que detalle esos mismos extremos relacionados con el encargo de constitución de la fundación.

Críticas al atestado de los Mossos

El equipo jurídico de Jonathan Andic, integrado también por el abogado Sebastián de Juan, mantiene una posición crítica con el atestado elaborado por los Mossos d'Esquadra sobre la muerte del empresario.

Isak Andic falleció en diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco cuando realizaba una excursión en Montserrat acompañado únicamente de su hijo Jonathan.

La defensa sostiene que la investigación policial ha contribuido a construir un "relato adornado con alto contenido imaginativo, centrado en interpretar y conjeturar y con poco anclaje con la realidad de las cosas".

Por ello, considera que las nuevas declaraciones solicitadas afectan al "asunto nuclear" de la investigación y permitirán, según su tesis, "refutar la hipótesis de la incriminación".

Los abogados recuerdan además que la instrucción de una causa penal debe orientarse a esclarecer los hechos y recoger tanto las circunstancias que puedan resultar incriminatorias como aquellas favorables al investigado.

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