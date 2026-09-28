Rescatan a cuatro niños que vivían hacinados en una vivienda y detienen a su tutora legal en Níjar por abandono

La Policía Local de Níjar (Almería) ha detenido a la tutora legal de cuatro menores de edad por un presunto delito de abandono, tras haber sido hallados sin escolarizar y residiendo en una vivienda que presentaba condiciones inadecuadas de habitabilidad y hacinamiento.

La intervención se llevó a cabo el pasado jueves a través del Agente Tutor de la Policía Local, cuya actuación permitió localizar a los niños y comprobar las circunstancias en las que se encontraban.

El Ayuntamiento de Níjar ha detallado que los agentes procedieron a la retirada de los menores del domicilio y a su traslado provisional a centros de protección, así como al arresto de la mujer. El dispositivo se ha llevado a cabo de forma coordinada con los Servicios Sociales Comunitarios de Níjar, la Fiscalía de Menores de Almería y los servicios de protección de la Junta de Andalucía.

Un hombre detenido

De otro lado, los agentes también han detenido a un hombre por el presunto quebramiento de una orden judicial de alejamiento con respecto a una menor que lo había denunciado anteriormente por supuestas conductas de acoso Los agentes comprobaron tras recibir el aviso que la medida judicial continuaba vigente. También recabaron imágenes que evidenciaba el incumplimiento de la medida, por lo que fue arrestado.