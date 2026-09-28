Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

Rescatan a cuatro niños que vivían hacinados en una vivienda y detienen a su tutora legal en Níjar por abandono

Los menores estaban sin escolarizar y vivían en condiciones inadecuadas de habitabilidad y hacinamiento.

Coche de la policía local

Coche de la policía local EuropaPress

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

La Policía Local de Níjar (Almería) ha detenido a la tutora legal de cuatro menores de edad por un presunto delito de abandono, tras haber sido hallados sin escolarizar y residiendo en una vivienda que presentaba condiciones inadecuadas de habitabilidad y hacinamiento.

La intervención se llevó a cabo el pasado jueves a través del Agente Tutor de la Policía Local, cuya actuación permitió localizar a los niños y comprobar las circunstancias en las que se encontraban.

El Ayuntamiento de Níjar ha detallado que los agentes procedieron a la retirada de los menores del domicilio y a su traslado provisional a centros de protección, así como al arresto de la mujer. El dispositivo se ha llevado a cabo de forma coordinada con los Servicios Sociales Comunitarios de Níjar, la Fiscalía de Menores de Almería y los servicios de protección de la Junta de Andalucía.

Un hombre detenido

De otro lado, los agentes también han detenido a un hombre por el presunto quebramiento de una orden judicial de alejamiento con respecto a una menor que lo había denunciado anteriormente por supuestas conductas de acoso Los agentes comprobaron tras recibir el aviso que la medida judicial continuaba vigente. También recabaron imágenes que evidenciaba el incumplimiento de la medida, por lo que fue arrestado.

Crece la acampada en Sol en protesta por la crisis de la vivienda y se mantendrá al menos hasta que haya un decreto Maricarmen

Acampados en Sol

Publicidad

Sociedad

El arquitecto Josep Juanpere

La pareja de Josep Juanpere paga su fianza de 80.000 euros y queda libre con medidas cautelares

Coche de la policía local

Rescatan a cuatro niños que vivían hacinados en una vivienda y detienen a su tutora legal en Níjar por abandono

Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango y asegura que la acusación contra él es "injusta e infundada"

La defensa de Jonathan Andic pide que Miquel Roca declare para desmontar un posible móvil relacionado con la herencia

Lugar donde se registró el incendio
Incendio en Murcia

Al menos 7 heridos con quemaduras en un incendio declarado en el cuarto de contadores de un edificio en Mula, Murcia

Mossos d´Esquadra
Lleida

Se cuela en casa de una vecina, intenta violarla y acaba detenido

Coche Policía Nacional
Robo con violencia

Empuja a una anciana en Zaragoza, le roban una cadena y un crucifijo de oro y se lo traga al ser detenida

La detenida tiene antecedentes por situaciones similares. Quedó en libertad con cargos con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.

Imagen de un coche de la Policía Nacional
Alicante

Asesinan a una mujer con un arma blanca en Benidorm

La Policía Nacional investiga este caso como un supuesto crimen machista y su pareja ha sido detenido como presunto autor de los hechos.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Rescatan a un hombre que se había subido al tejado de una casa desorientado y con alucinaciones

Elías, acampado en Sol

Elías, uno de los acampados en Sol por la crisis de la vivienda: "No nos basta el martes, no es coger el tema de raíz, es calmar la tormenta"

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Publicidad