Empuja a una anciana en Zaragoza, le roban una cadena y un crucifijo de oro y se lo traga al ser detenida

Nos remontamos al pasado 24 de septiembre alrededor de las 20:00 horas en la confluencia de la avenida de Madrid con Nuestra Señora de Bonaria en Zaragoza. Dos mujeres de avanzada edad caminan por la calle cuando se cruzan con un grupo de jóvenes que deliberadamente las empujan. En ese momento, una de ellas cae al suelo.

Aprovechando esta situación, una de las integrantes del grupo habría agarrado fuertemente a la víctima por el cuello con una mano mientras con la otra mano intentaba arrancarle la cadena de oro que llevaba puesta en el cuello. La víctima se resistió y en ese forcejeo la cadena acabó rompiéndose. Logró así la presunta autora del robo con violencia conseguir parte de la cadena y un crucifijo, ambos de oro.

Hasta el lugar acudieron agentes de Seguridad Ciudadana, que localizaron a la presunta autora todavía en las inmediaciones y procedieron a su detención. La arrestada puso mucha resistencia a los policías y su actitud era bastante agresiva.

Fue entonces cuando uno de los agentes observó un destello de color dorado en el interior de la boca de la detenida. Cuando ella advirtió que la habían descubierto comenzó a realizar movimientos de deglución de manera forzada hasta tragarse el objeto que ocultaba.

Los policías la trasladaron inmediatamente al Hospital Universitario Miguel Servet, donde fue sometida a las correspondientes pruebas médicas. En la radiografía se corroboró que existía un cuerpo extraño metálico en su aparato digestivo. Pero la detenida está fuera de peligro.

Según la valoración facultativa, la expulsión debería producirse de manera natural, sin que pudiera determinarse cuándo ocurriría.

La arrestada, que cuenta con varios antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, quedó en libertad con cargos con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.